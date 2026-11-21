​طالبت والدة الطفل محمود، من قرية الدبايبة بمحافظة المنوفية، بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات وفاة نجلها ومحاسبة المتسببين فيها، وذلك بعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير أمس الأول، الخميس.

​وظهرت الأم في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حالة انهيار تام، تروي تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طفلها؛ إذ أوضحت أنها تلقت اتصالًا من إدارة المدرسة يفيد بتعرض نجلها لدوار وقيء متكرر، مع مطالبتها بالحضور لتسلمه، قبل أن تفاجأ بإحضاره إلى المنزل في حالة صحية بالغة التدهور، واصفة المشهد بقولها: "المدرسة بتاعته جابتهولي خلصان ورمتهولي على باب البيت".

​وأشارت والدة التلميذ إلى أن نجلها غادر المنزل صباحًا وهو يتمتع بصحة جيدة، لافتة إلى أن أحد زملائه أبلغها لاحقًا بتعرض محمود لارتطام قوي داخل المدرسة أفقدَه الوعي ودخل على إثره في غيبوبة تامة، مستنكرة تقاعس المسئولين عن طلب الإسعاف أو تقديم الرعاية الطبية العاجلة لإنقاذه.

​واختتمت الأم استغاثتها بمناشدة الجهات المعنية استرداد حق نجلها، قائلة: "عايزة حق ابني، وكل واحد يعتبر محمود ابنه".

من جانبها، حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق عملها للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.