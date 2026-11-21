كشفت صحف الاحتلال وفق مزاعم لها، أنها أجرت تحليلات حديثة لصور أقمار صناعية عن موقع إيراني، تقول أنه مشروع عسكري إيراني ضخم قيد الإنشاء شمال مدينة أصفهان.

ذكرت صحف الاحتلال أنه يُرجح أنه قاعدة صواريخ جديدة تابعة للحرس الثوري قيد الإنشاء.

رصدت الصحف صور التقطتها شركة «بلانيت لابز»، خلصت فيه إلى أن المنشأة تحمل خصائص قواعد الصواريخ الإيرانية المعروفة.

بدأت أعمال إنشاء المجمع في يناير 2026، حيث شملت شق طرق جديدة للوصول إلى الموقع، وإنشاء مناطق لوجستية وهياكل داعمة لعمليات البناء.

كما أظهرت الصور منطقة صغيرة محاطة بسد ترابي، يُعتقد أنها خُصصت لتخزين المواد المتفجرة المستخدمة في أعمال حفر الأنفاق داخل الجبل.

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن المجمع سيضم خمسة مداخل رئيسية لأنفاق تحت الأرض، فيما لا تزال أعمال البناء مستمرة في الموقع.

ويمكن رصد النشاط من خلال حركة العمل عند مداخل الأنفاق، وتراكم المواد المستخرجة من الحفر، إضافة إلى موقع مخصص لتخزين الخرسانة وإنتاجها لدعم المشروع.

وفق التحليلات العبرية، أظهرت الصور، أن الإيرانيين حاولوا في البداية حفر أنفاق على الجانب الغربي من الجبل، لكن العمل في تلك المنطقة توقف بعد أشهر قليلة.





وترى الصحف أن هذا التباين قد يعكس ظروفًا جيولوجية معقدة وغير مناسبة للحفر، ما دفع القائمين على المشروع إلى تغيير مسار العمل والبحث عن بدائل أخرى لاختراق الجبل.