شاركت عدد من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات المناخية، وتعزيز جهود التعاون في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

وضمت المشاركة ممثلين عن جمعية الأورمان، والهيئة القبطية الإنجيلية، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، حيث شارك محمود فؤاد ممثلًا عن جمعية الأورمان، ماريز مجدي ممثلةً عن أسقفية الخدمات العامة، والسيد ماجد بولس وعدد من ممثلي الهيئة القبطية الإنجيلية، في عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة التي تناولت سبل مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود البيئية والتنموية.

وتناولت المناقشات عددًا من المحاور، من بينها تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها على المجتمعات المحلية، ودعم صغار المزارعين من خلال تبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب دور المبادرات المجتمعية و الجمعيات القاعدية في نشر الوعي البيئي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية.

كما شهدت الفعاليات مناقشات حول توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي، وتعزيز الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المخلفات، فضلًا عن أهمية الشراكات بين المؤسسات الأهلية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة.

تعكس هذه المشاركة الدور المتنامي لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم قضايا البيئة والمناخ، وتعزيز حضور المجتمع المدني في المحافل الدولية، وتبادل التجارب والخبرات؛ بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.