كشفت صحف عبرية، أن رئيس الوزراء في الاحتلال بنيامين نتنياهو اعترف، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بخسارته في الحصول على مساحته في البرلمان، وعدم تحقيقه أغلبية بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وقال نتنياهو أنه لايعرف إن كان بإمكانه الاستمرار في الحكم خلال الأسابيع المقبلة قائلًا: «من يدري إن كنا سنبقى هنا حتى بعد أسبوعين؟»، في إشارة تعكس حجم القلق الذي يساوره بشأن مستقبل حكومته.

وذكرت صحف، أن نتنياهو قال للرئيس الأمريكي خلال مكالمة : “ما يجمعني بك يا سيادة الرئيس هو أننا فقدنا السيطرة على البرلمان”، في اعتراف نادر بحالة الضعف السياسي التي يواجهها داخل الائتلاف الحاكم.