تقدم البرلمان العربي بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى الجمهورية اللبنانية، بقيادة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية، وإلى الحكومة والشعب اللبناني، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الذي يوافق الثاني والعشرين من نوفمبر، معربًا عن تمنياته للبنان بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد البرلمان العربي بهذه المناسبة دعمه الكامل للبنان في الحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله هذه الذكرى الوطنية على الجمهورية اللبنانية بمزيد من التقدم والازدهار، وأن ينعم شعبها العزيز بالخير والسلام والرخاء.