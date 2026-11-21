شهدت الجولة التفقدية للمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمحكمة شمال بنها بمحافظة القليوبية، موقفًا إنسانيًا، بعدما استوقفته سيدة لعرض شكواها بشأن خلاف بينها وبين جيرانها حول ركن سيارة.

واستمع وزير العدل، إلى شكوى السيدة باهتمام، وحرص على طمأنتها بأن المشكلة بسيطة وسيتم العمل على حلها، مؤكدا سرعة التواصل لمتابعة الأمر، كما قبّل رأسها في لفتة إنسانية لاقت استحسان واهتمام الحاضرين.



وأجرى وزير العدل، جولة تفقدية موسعة بمحكمة شمال بنها الابتدائية، تفقد خلالها غرفة مداولة الدائرة الرابعة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين، وتابع جانبًا من سير المحاكمة، واطلع على شاشات العرض المستخدمة في إجراءات تجديد حبس المتهمين، للوقوف على مدى الاستفادة من الوسائل التكنولوجية في إدارة الإجراءات القضائية.

رافق الوزير خلال الجولة المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمستشار خالد ممدوح خضر، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية.

كما شملت الجولة تفقد المكتب الأمامي بالمحكمة، حيث تابع وزير العدل آليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا، ومستوى الخدمات الرقمية المقدمة، إلى جانب تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة ومكاتب الموظفين والإداريين، للتأكد من جاهزيتها وانتظام سير العمل بها.



