التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،مع فينيت جي ميهرا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IRH Global Trading الإماراتية، والوفد المرافق، لبحث آفاق تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بقطاع البترول المصري.

وتناول اللقاء فرص التعاون في أنشطة تجارة وتوريد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وتنويع مصادر الإمداد، بما يدعم جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ويعزز مرونة منظومة الإمدادات.

كما بحث الجانبان عددًا من المقترحات والآليات المبتكرة لتسهيل تمويل واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب تنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي المسال، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية بكفاءة واستدامة.

وأكد المهندس كريم بدوي، أهمية تطوير الشراكة مع شركة IRH، والبناء على خبراتها وإمكاناتها وشبكة أعمالها الممتدة بالأسواق العالمية، لتطوير نماذج تعاون تحقق المصالح المشتركة، وتدعم جهود قطاع البترول في تأمين إمدادات الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلية.

من جانبه، أكد السيد فينيت جي ميهرا الأهمية الكبيرة للسوق المصرية ضمن استراتيجية الشركة الاستثمارية والتجارية، مشيرًا إلى تطلع الشركة لمضاعفة حجم أعمالها في مصر، من خلال التوسع في أنشطتها وتعزيز التعاون مع قطاع البترول المصرى.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق من خلال فرق العمل، لدراسة المقترحات المطروحة وتحديد آليات تنفيذها، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري ويعزز الشراكة بين الجانبين.