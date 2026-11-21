أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة الكوربة بشارع إبراهيم باشا في مصر الجديدة، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال ومراجعة مستوى التنفيذ على الطبيعة، والتأكد من توافق الأعمال الجارية مع التصميمات المعتمدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وذلك تمهيداً للافتتاح الرسمي قبل احتفالات العام الجديد.

مشروع تطوير منطقة الكوربة



في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الهوية المعمارية والتراثية للمناطق ذات القيمة التاريخية، ومواصلة جهود الدولة لتطوير العمران وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور د. سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المنفذة للمشروع وحي مصر الجديدة.

وخلال الجولة، استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى عرضاً من د. سعيد حلمي عبد الخالق حول الموقف التنفيذي للمشروع ومختلف مكونات التطوير، الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، وبدعم فني من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبتمويل كامل من ديوان عام وزارة التنمية المحلية والبيئة ، ويستهدف إعادة إحياء الطابع المعماري والتاريخي المميز لمنطقة الكوربة، وتحسين البيئة العمرانية والخدمات المقدمة للسكان والزائرين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير المناطق ذات القيمة التراثية والحفاظ على هويتها العمرانية، من خلال الجمع بين صون الملامح المعمارية المميزة ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق وتنظيم الفراغات العامة، بما يحقق تطويرا حقيقيا يشعر به المواطن في حياته اليومية، ويحافظ في الوقت نفسه على الطابع الحضاري الذي تتميز به منطقة مصر الجديدة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يستهدف إحداث نقلة في طبيعة استخدام شارع إبراهيم باشا، من خلال تحويله بعد الانتهاء من أعمال التطوير إلى منطقة مخصصة لحركة المشاة، بما يتيح للسكان والزائرين الاستمتاع بالطابع المعماري المميز للكوربة في بيئة أكثر تنظيما وراحة، ويعزز من مكانة المنطقة كأحد المقاصد التراثية والسياحية بالقاهرة الكبرى، مع مراعاة الحفاظ على المباني والواجهات ذات القيمة المعمارية وإبراز تفاصيلها الجمالية.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية

ووجهت الدكتورة منال عوض ، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال تمهيداً للافتتاح الرسمي قبل بداية العام الجديد ، مع تكثيف الأعمال ووتيرة العمل علي أرض الواقع وتوفير عدد من المقاعد للمشاة والمواطنين ضمن أعمال التطوير الجارية ، مع استمرار التنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للحفاظ علي الهوية البصرية والطراز المعماري المميز للعقارات الموجودة في الشارع .

واستمعت د.منال عوض خلال الجولة التفقدية إلى شرح حول أعمال ترميم وتطوير واجهات العمارات، حيث تم الانتهاء من أعمال الترميم والتكسير والتأسيسات الكهربائية والأعمال الجبسية، فيما يجري استكمال الملاحظات الفنية المتبقية على الواجهات، وتنفيذ الدهانات والتشطيبات النهائية بالعمارات وفقا للتصميمات المعتمدة، إلى جانب استكمال أعمال دهانات العناصر الخشبية وتوريد الزجاج الشفاف باللون العسلي تمهيدا لتركيبه، بما يحقق تناسقا بصريا بين واجهات المباني ويحافظ على طابعها المعماري.

وفيما يتعلق بأعمال الكهرباء والإنارة، تم الانتهاء من مد أسلاك الكهرباء بالعمارات A وA2 وB، وجار استكمال الأعمال بالعمارتين C وD، كما تم اختيار وحدات الإضاءة الخاصة بالمشروع وإعداد نموذج لأعمدة الإنارة الديكورية وتصنيعه، مع استمرار تحديد مواقع تركيب الأعمدة بالشارع، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة وإبراز الملامح المعمارية للمنطقة خلال ساعات المساء، إلى جانب تحسين المظهر العام وإزالة مظاهر التشوه البصري الناتجة عن التمديدات الظاهرة.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أعمال تطوير الشارع وتركيب أرضيات البازلت وفقا للتصميمات المعتمدة، وأعمال صب الخرسانات الخاصة بقواعد أعمدة الإنارة، إلى جانب التنسيق الجاري مع شركة الصرف الصحي لتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار بشارع الأهرام، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التنسيقية مع الوزارة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بما يساعد على تحسين كفاءة تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها بالشارع.

وشملت الجولة متابعة أعمال توحيد أماكن أجهزة التكييف بالواجهات، حيث تم الانتهاء من التعديلات والتوحيد بعدد من العمارات، مع استمرار استكمال الأعمال والملاحظات المتبقية ببعض الواجهات، بما يسهم في إزالة التباين البصري الناتج عن اختلاف أماكن الأجهزة وطرق تثبيتها، وتحقيق مظهر أكثر انتظاما وتناسقا للمباني.

وفي إطار استكمال الصورة الحضارية للشارع، يجري تجهيز أحواض الأشجار تمهيداً لأعمال الزراعة باستخدام أنواع تتناسب مع طبيعة المنطقة وطابعها المعماري، ومنها الفيكس والجاكرندا، إلى جانب تصنيع وحدات الأسوار باستخدام تقنية القطع والتشكيل الرقمي CNC، والعمل على اختيار النباتات الملائمة لزراعتها داخل هذه الوحدات، بما يحقق التكامل بين أعمال التشجير وتنسيق الموقع والتصميم العام للشارع.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن أهمية المشروع لا تقتصر على تحسين شكل واجهات المباني أو استبدال أرضيات الشارع، وإنما تمتد إلى تطوير البيئة المحيطة بالمواطنين من السكان بالمنطقة أو المترددين علي الشارع بصورة متكاملة، من خلال تنظيم حركة المشاة والفراغات العامة، وتحسين الإضاءة، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية، والتعامل مع التمديدات والتجهيزات التي تؤثر على المظهر العام، بما يوفر بيئة أكثر راحة وأمانا وجاذبية للسكان والزائرين.

وأوضحت د.منال عوض أن الحفاظ على الطابع التراثي للكوربة يمثل حماية لجزء مهم من ذاكرة القاهرة العمرانية وهويتها، ويعزز فرص الاستفادة من القيمة التاريخية والسياحية للمنطقة، بما يدعم حركة الزيارة والأنشطة التجارية والخدمية المحيطة، ويحقق توازنا بين الحفاظ على التراث ومتطلبات الاستخدام المعاصر للمدينة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية استمرار التنسيق بين الجهات المنفذة والاستشارية وشركات المرافق، وسرعة استكمال الأعمال والملاحظات الفنية وفقا للتصميمات المعتمدة، مع الاهتمام بجودة التشطيبات والتفاصيل المعمارية وتكامل عناصر المشروع، بما يضمن خروج أعمال التطوير بصورة تليق بالقيمة التاريخية والحضارية لمنطقة الكوربة، وتحقيق المستهدف من المشروع في تحسين جودة الحياة للسكان وإتاحة مساحة حضارية مميزة للمشاة والزائرين.

وتؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهودها في تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية والتراثية، من خلال مشروعات متكاملة لا تستهدف مجرد تجميل الشوارع، وإنما الحفاظ على هوية المكان ورفع كفاءة مرافقه وتحسين استخدام الفراغات العامة، بما يحقق تنمية عمرانية مستدامة تجمع بين متطلبات الحياة اليومية للمواطنين وصون التراث المعماري والحضاري للأجيال القادمة.