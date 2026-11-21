كشف تحقيق صحفي أن شركة تقنية روسية مدعومة من أحد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، تقوم سراً بجمع بيانات من مئات الآلاف، وربما ملايين، من السويديين، ما أثار قلقاً بالغاً في الدولة الإسكندنافية، التي يجعلها قربها من روسيا ونظامها المفتوح للسجلات العامة عرضة بشكل خاص لتكتيكات الحرب الهجينة التي تنتهجها موسكو.



425 موقعاً ترسل البيانات إلى موسكو

وأظهر التحقيق أن بيانات المستخدمين من أكثر من 425 موقعاً إلكترونياً سويدياً كانت تُرسل إلى شركة التكنولوجيا الإعلانية الروسية "بين ديجيتال".وبالنسبة لكثير من مستخدمي الإنترنت، بدا خيار توفير الوقت بالنقر على "قبول ملفات تعريف الارتباط" أثناء زيارة بعض أشهر المواقع الإلكترونية في السويد غير ضار في الغالب.



وحتى الشركات التي تستضيف هذه المواقع اعتقدت ذلك، إذ بدت لها مجموعات تكنولوجيا الإعلان التي تدفع مقابل ملفات تعريف الارتباط لجمع البيانات مشروعة، لكن في حالة واحدة على الأقل، كان الأمر برمته مجرد واجهة.



ففي تحقيق أجرته صحيفة "داجنس نيهيتر" السويدية، تبين أنه يتم جمع معلومات حساسة محتملة للمستخدمين، عبر واجهة رقمية في لوكسمبورج، ثم يتم توجيهها إلى شركة مقرها موسكو ممولة جزئياً من قبل رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش.



وأبراموفيتش هو المالك السابق لنادي تشيلسي لكرة القدم وحليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022، كان من بين أوائل الأوليجاركيين الذين أُدرجوا على قوائم العقوبات الدولية، مما أجبره على بيع نادي كرة القدم، ولا تزال عائدات البيع مجمدة في حساب مصرفي بريطاني.



مئات المواقع الشهيرة في دائرة الاستهداف



وتمكنت الصحيفة خلال تحقيقها من تتبع حركة المرور من 425 موقعاً إلكترونياً سويدياً مباشرةً إلى شركة "بين ديجيتال" المرتبطة بأبراموفيتش.

وتُعدّ العديد من هذه المواقع، مثل دليلي المواقع الإلكترونية "إنيرو" و"هيتا.سي"، بالإضافة إلى العديد من منصات الإعلام الرقمي، من بين المواقع الأكثر شعبية في السويد، ويستخدمها الناس يومياً.



فعلى سبيل المثال، تُشير "هيتا.سي" إلى أنها تُسجّل نحو 400 مليون زيارة سنوياً.وقال كارل هيث، وهو عالم كبير في معهد الأبحاث الحكومي السويدي RISE، للصحيفة إنه بما أن لدى "بين ديجيتال" خادمها المركزي في موسكو، فإن كل ما تجمعه يمكن الوصول إليه بسهولة من قبل السلطات الروسية مثل جهاز الأمن الداخلي والاستخبارات FSB.

وأوضح هيث قائلاً: "إن معرفة من يبحث عن من، ومن أين ومتى، هو بالضبط نوع البيانات التي يمكن أن تكون ذات أهمية لقوة أجنبية"، مشيراً إلى أن البيانات التي تم الحصول عليها أكثر تفصيلاً بكثير من مجرد عناوين IP.

عناوين المنازل وسجلات المحاكم وعادات المواعدة

وبعض المواقع الإلكترونية التي تراقبها شركة "بين ديجيتال" هي منصات قامت ببناء نماذج أعمالها بالكامل على مبدأ حرية المعلومات الواسع النطاق بشكل غير عادي في السويد، وينص المبدأ على أن جميع السجلات الرسمية في السويد، باستثناء تلك المصنفة تصنيفاً خاصاً، متاحة للجمهور.

وعملياً، يعني هذا أنه بإمكان أي شخص الاطلاع بشكل مجهول على أي معلومة، بدءاً من عنوان سكن الشخص وراتبه وصولاً إلى تاريخ ميلاده أو أي حكم قضائي كان طرفاً فيه. والكثير منه متاح الآن عبر الإنترنت.



ويوفر موقع Ratsit.se، وهو محرك بحث عبر الإنترنت وأحد المواقع الإلكترونية التي تستهدفها شركة "بين ديجيتال"، الكثير من هذا النوع من البيانات، ويصل الأمر إلى حد سرد ما إذا كان الشخص متزوجاً أو نوع السيارة التي يمتلكها.

وقال جوناس ليجون، خبير الأمن السيبراني ومؤسس شركة أمن تكنولوجيا المعلومات Triop، إن الجمع بين القدرة على تتبع السلوك عبر الإنترنت واستخراج الكثير من المعلومات الشخصية من السجلات العامة أمر خطير للغاية.

وأضاف: "يمكنك تجميع أحجية الأشخاص. يمكنك تحديد ملامحهم لدرجة أنك تعرف بالضبط من هم"، وتابع: "في نهاية المطاف، يمكن استخدامه للضغط على الناس من خلال الابتزاز والتهديدات الأخرى".

وخضع موقع Familjeliv.se، أكبر منصة تواصل اجتماعي وبوابة إلكترونية للأبوة والأمومة في السويد، أيضاً لجمع البيانات من قبل شركة "بين ديجيتال".



فقد سجل الموقع ما يقارب مليوني زيارة خلال الثلاثين يوماً الماضية فقط، وهو رقم هائل بالنظر إلى أن عدد سكان البلاد يقل عن 11 مليون نسمة.

ويستخدم العديد من المستخدمين الذين يلجؤون إلى موقع Familjeliv.se أسماء مستعارة لحماية هوياتهم، لأن المواضيع التي تتم مناقشتها قد تكون حساسة وتتراوح بين العلاقات والمشاكل في مكان العمل.

«لم نكن نعلم»

ويمكن لما يُسمى بملفات تعريف الارتباط الدائمة، أو تلك المصممة للبقاء لفترة أطول من جلسة تصفح محددة، تتبع نشاط المستخدم على الإنترنت لأسابيع أو حتى شهور ما لم يقم المستخدم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح.



مع ذلك، لم يكشف تحقيق الصحيفة عن نوع ملفات تعريف الارتباط التي يُعتقد أن شركة "بين ديجيتال" تستخدمها.وقال ميكو هيبونين، المعروف بأنه أحد أبرز خبراء الأمن السيبراني في فنلندا، إن هذا النوع من البيانات يمثل منجم ذهب لوكالات الاستخبارات، التي يمكنها الآن أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتها في استخراج معلومات مفيدة.



وأضاف: "البيانات هي مفتاح كل شيء اليوم. كلما زادت البيانات التي لديك، كان ذلك أفضل، وهي ذات قيمة خاصة لوكالات الاستخبارات ولأغراض التجسس".وحتى عندما لا تتمكن ملفات تعريف الارتباط من تحديد ما يفعله الشخص بالضبط على موقع الويب، فإن الزيارة في حد ذاتها يمكن أن تكون كاشفة.



وقال هيبونين: "لنفترض أنك تزور موقعاً للتعارف في وقت متأخر من الليل، كل ليلة، أو أنك تزور موقعاً إلكترونياً لمركز للعلاج النفسي مرة واحدة في الأسبوع، أو أنك تزور موقعاً إلكترونياً لمجموعة دعم للمدمنين مثل مدمني الكحول المجهولين. قد لا نعرف بالضبط ما فعلته على الموقع، لكن يمكننا التخمين".

وسبق أن أُسيء استخدام بيانات المستخدمين. ففي أكتوبر الماضي، أفادت قناة الجزيرة بأن شركة إعلانات تقنية إسرائيلية استخدمت تقنية إعلانية لتثبيت برامج تجسس على بعض أجهزة المجموعة الإعلامية.



وفي عام 2023، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن جماعة كاثوليكية محافظة في الولايات المتحدة أنفقت ملايين الدولارات لتتبع سلوك قساوسة على الإنترنت اشتبهت في كونهم مثليين.

وفي أعقاب تحقيق الصحيفة في شركة "بين ديجيتال"، قطعت العديد من المواقع الإلكترونية المعنية علاقاتها مع الشركة وأطلقت تحقيقات داخلية.