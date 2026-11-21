حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية، من زيادة فرص انتقال العدوى بين الأطفال خلال فصل الشتاء وفترات الدراسة، في ظل الاختلاط داخل المدارس.

وأكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال لقائها مع روان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، على أهمية الالتزام بالتطعيمات والجرعات التنشيطية، والاهتمام بالتغذية الصحية والنظافة الشخصية للحد من انتشار الأمراض.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، أن حماية الأطفال من العدوى تبدأ بالوقاية والاهتمام بالتطعيمات المقررة، إلى جانب اتباع العادات الصحية التي تدعم المناعة وتقلل فرص الإصابة بالأمراض.

تطعيم الروتا يحمي الأطفال من الإسهال والقيء

وأشارت استشاري البكتيريا والمناعة إلى أن فيروس الروتا من الفيروسات التي قد تسبب الإسهال والقيء لفترات طويلة، خاصة لدى الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة، لافتة إلى أهمية التطعيم ضده في عمر شهرين وأربعة أشهر.

أهمية تطعيم الإنفلونزا والمكورات الرئوية

وأكدت أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية تزداد أهميته خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بالتزامن مع نشاط الفيروسات خلال فصل الشتاء.

وأضافت أن تطعيم المكورات الرئوية يساهم في الوقاية من الالتهابات الرئوية والتهابات الأذن الوسطى، مشيرة إلى أن بعض الإصابات قد ترتبط بمضاعفات خطيرة، من بينها الالتهاب السحائي.

الجدري المائي وضرورة عزل الطفل المصاب

وتطرقت نهلة عبد الوهاب إلى الجدري المائي، موضحة أنه قد يصيب الأشخاص في أعمار مختلفة، وقد تكون أعراضه أكثر إزعاجًا لدى الكبار، خاصة عند ظهور الحبوب في مناطق حساسة بالجسم.

وشددت على ضرورة عزل الطفل المصاب بالجدري المائي لتجنب انتقال العدوى إلى باقي الأطفال، خاصة داخل المدارس والأماكن التي تشهد تجمعات.

3 مرات خضروات ومرتان فاكهة يوميًا

وفيما يتعلق بالتغذية، نصحت الأمهات بتقديم الخضروات للأطفال ثلاث مرات يوميًا، والفاكهة مرتين، مع الاهتمام بتنوع الغذاء وتجنب الإكثار من المشروبات الغازية والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة.

وأوضحت أن التغذية الصحية والنظافة الشخصية من العوامل المهمة لدعم صحة الأطفال خلال فصل الشتاء، والحد من فرص تعرضهم للأمراض.

قمل الرأس ينتقل بين التلاميذ

كما حذرت من انتقال قمل الرأس بين التلاميذ نتيجة الاختلاط، مؤكدة أهمية متابعة نظافة شعر الأطفال بصورة مستمرة، والانتباه إلى ظهور أي علامات للإصابة، واستخدام المنتجات المخصصة للتعامل مع القمل والوقاية منه.