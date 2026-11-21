نظمت النيابة العامة، بالتعاون مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان «الجرائم الإلكترونية»، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري، في إطار جهودها لتطوير مهارات أعضاء النيابة العامة ومواكبة التطورات التكنولوجية وأنماط الجرائم المستحدثة.

النيابة العامة تنظم برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات

جاء تنظيم البرنامج من خلال إدارة التفتيش القضائي، تنفيذًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتوجيهات النائب العام بالارتقاء بالمستوى الفني والقانوني لأعضاء النيابة، وتنمية قدراتهم في التعامل مع الجرائم ذات الطبيعة التقنية.

قدرات أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الإلكترونية

واستهدف البرنامج تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الإلكترونية، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الأدلة الرقمية، من خلال تناول عدد من المحاور، أبرزها التعريف بالجرائم الإلكترونية وأنماطها المستحدثة، وأساليب الفحص والتحليل الفني، وطرق الحفاظ على الدليل الرقمي وضمان سلامته وحجيته القانونية.

كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية تناولت القواعد الإجرائية والفنية الصحيحة للتعامل مع الوقائع الإلكترونية، وتحليل الأدلة الرقمية وتقييمها، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والفنية والأمنية.

ويأتي البرنامج في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، وتطوير منظومة التدريب المستمر لأعضائها، بما يسهم في رفع كفاءتهم في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وضمان سلامة الإجراءات والأدلة، تحقيقًا للعدالة الجنائية وسيادة القانون.