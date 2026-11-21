أعربت الفنانة إلهام عبد البديع عن سعادتها الكبيرة بحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة حرصها على الاستفادة من الفعاليات والندوات الفنية التي يشهدها المهرجان، إلى جانب مشاهدة الأفلام المشاركة والتعرف على تجارب سينمائية مختلفة.

وقالت إلهام عبد البديع، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها سعيدة بوجودها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أن المهرجان يمثل فرصة مهمة للفنانين للاطلاع على تجارب جديدة واكتساب المزيد من الخبرات، فضلًا عن متابعة أحدث الأعمال السينمائية والتواصل مع صناع الفن.

وأضافت أنها حرصت على حضور الندوة الخاصة بالمخرج رامي إمام، مؤكدة أنها كانت من الفعاليات المهمة التي لم تكن ترغب في تفويتها، لما تمثله من فرصة للاستماع إلى خبرات وتجارب أحد المخرجين المتميزين في المجال الفني.

وأوضحت إلهام عبد البديع أنها تحرص خلال وجودها بالمهرجان على تحقيق أكبر استفادة ممكنة، سواء من خلال حضور الندوات واللقاءات الفنية أو مشاهدة الأفلام المعروضة، قائلة إنها تستفيد من هذه التجارب وتكتسب منها خبرات جديدة.

إلهام عبد البديع تشيد بترميم الأفلام القديمة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وفي سياق آخر، أعربت الفنانة إلهام عبد البديع عن إعجابها الشديد بفكرة ترميم الأفلام السينمائية القديمة، مؤكدة سعادتها بالاهتمام بهذا الجانب المهم من الصناعة السينمائية.

وأشارت إلى أن ترميم الأفلام القديمة يمثل خطوة مهمة للحفاظ على تاريخ السينما المصرية وتراثها الفني، كما يتيح للأجيال الجديدة فرصة مشاهدة الأعمال الكلاسيكية والاستمتاع بها بجودة أفضل.

وأكدت أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لا تقتصر أهميته على عرض الأفلام الجديدة فقط، بل يمثل أيضًا مساحة مهمة للاحتفاء بتاريخ السينما والحفاظ على إرثها الفني، وهو ما يجعل تجربة الحضور والمشاركة في فعالياته تجربة ثرية ومفيدة للفنانين والجمهور.