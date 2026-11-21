استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط،شياو جيه نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

المتحف القومي للحضارة المصرية

وكان في استقباله الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحّب به والوفد المرافق، واصطحبهم في جولة تعريفية بالمتحف، استعرض خلالها تاريخه وموقعه المتميز، ورسالته الثقافية والحضارية، ودوره في صون التراث المصري والتعريف بمختلف مراحل الحضارة المصرية، باعتباره أحد أبرز الصروح المتحفية في مصر والشرق الأوسط. كما قدّم له هدية تذكارية بمناسبة الزيارة.

وشملت الجولة عددًا من قاعات المتحف، من بينها قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري، حيث اطّلع السيد شياو جيه والوفد المرافق على ما تضمه من مقتنيات أثرية فريدة، تعكس ثراء الحضارة المصرية وتنوعها وامتدادها عبر آلاف السنين، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ وصولًا إلى العصر الحديث.

وأعرب السيد شياو جيه عن إعجابه بما شاهده خلال الجولة، مشيدًا بالمتحف وما يضمه من كنوز ومقتنيات أثرية، وبما يقدمه من عرض متحفي متميز يبرز عراقة الحضارة المصرية وإسهاماتها في مسيرة الحضارة الإنسانية.

كما ثمّن حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدًا أهمية الثقافة والتراث في تعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب، ومشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والحضارية التي تجمع بين مصر والصين، وما تشهده من تطور في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.