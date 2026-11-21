أُقيمت صلاة جنازة الأب القس بيجول إيليا، كاهن كنيسة مارجرجس بجراجوس، بكاتدرائية أول الشهداء استفانوس بمدينة قوص، وسط أجواء من الحزن والصلاة والرجاء، بحضور نيافة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص ورئيس ديري الملاك ميخائيل العامر للراهبات ومارجرجس للراهبات بجبل الأساس.

وشارك في صلاة الجنازة لفيف من الآباء الرهبان والكهنة، إلى جانب عدد من محبي الأب الراحل وأبنائه، الذين حرصوا على توديعه، مستذكرين سنوات خدمته وما تركه من أثر طيب في نفوس كل من تعامل معهم.

وعبّر محبو الأب القس بيجول إيليا عن حزنهم لرحيله، مؤكدين أن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب أبنائه وكل من خدمهم، وفي حياة الأجيال التي تتلمذت على يديه، لما تركه من أثر روحي وإنساني.

واختُتمت كلمات الوداع بالاستشهاد بقول الكتاب المقدس: «ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته»، تعبيرًا عن الرجاء المسيحي في الحياة الأبدية والقيامة، مع الصلاة أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم، ويمنح أسرته ومحبيه وأبناءه العزاء والسلام.