حقّق طلاب الفرقة الإعدادية بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية الهندسة جامعة عين شمس المركز الثاني في مسابقة صينية دولية، من خلال مشروع تعليمي يهدف إلى تطوير أساليب تدريس المقررات الهندسية، وتعزيز قدرة الطلاب على تطبيق المعارف النظرية في مشروعات عملية مرتبطة بالحياة اليومية، وذلك من خلال التعرف على مكونات الأجهزة والأدوات المستخدمة في حياتهم وفهم مراحل تصنيعها.

وقالت الدكتورة هالة عبد الحكيم حسن رئيس قسم التصميم وهندسة الإنتاج بهندسة عين شمس، إن المشروع يأتي ضمن مقرر هندسة الإنتاج الذي يدرسه طلاب الفرقة الإعدادية، ويستهدف ربط المحتوى العلمي بالتطبيقات الواقعية من خلال اختيار أجهزة مألوفة للطلاب، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات، والعمل على تفكيكها والتعرف على مكوناتها وطرق تصنيعها.

وأضافت، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المشروع يحمل عنوان «مقدمة للهندسة العكسية»، ويمنح الطلاب فرصة لفهم مراحل التصنيع المختلفة، والتعرف على الخامات وخصائصها، إلى جانب اكتساب مهارات العمل الجماعي والتفكير الابتكاري، مشيرة إلى أن الطلاب يشاركون في اختيار الأجهزة التي يرغبون في دراستها وتنفيذ مشروعاتهم بشأنها.

وأوضحت رئيس قسم التصميم وهندسة الإنتاج أن المسابقة تقيس مدى نجاح آليات تنفيذ المقرر ومخرجاته التعليمية، من خلال مراجعة المستندات والعروض التقديمية والفيديوهات التي توثق أعمال الطلاب، للتأكد من قدرتهم على تطبيق ما تعلموه بصورة عملية.

وأشارت إلى أن القسم يتعامل مع نحو 900 طالب خلال الفصل الدراسي الواحد، وهو ما يمثل تحديًا في متابعة المشروعات وتنظيم العمل الجماعي، لافتة إلى استفادة الطلاب من ورش «لوبان» التعليمية، التي تتيح لهم التعرف على عمليات التصنيع وتنفيذ بعض الأجزاء والمنتجات باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يؤسس لمهارات هندسية وتطبيقية يمكن تطويرها خلال السنوات الدراسية المقبلة.