نظمت أبروشية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الجمعة، بازارها السنوي بمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد، بساحة كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بمشاركة عارضين من طوائف كنسية مختلفة، إلى جانب عدد من الخدمات والمراكز التابعة للكنيسة، وذلك في إطار تقليد سنوي تحرص الأبروشية على إقامته مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد.

وتفقد المطران الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أركان البازار، والتقى بالعارضين، وهنأهم بمناسبة اقتراب عيد الميلاد، مشيدًا بمشاركتهم في الفعالية.

وتنوعت المعروضات بين المشغولات اليدوية والملابس والحلي والمجوهرات والمنتجات المنزلية، إلى جانب المأكولات والمشروبات، بما أتاح للزوار فرصة التسوق والتعرف على منتجات وأعمال العارضين المشاركين.

وشاركت في البازار مجموعة من الخدمات والمراكز التابعة للكنيسة الأسقفية، من بينها وحدة الصم وضعاف السمع، التي عرضت مشغولات يدوية من إنتاج أبنائها، ومركز سوا لخدمة فاقدي البصر، ومركز بولاق للمشغولات اليدوية، فضلًا عن منتجات الخدمة السودانية.

ويخصص عائد البازار لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية، بما يسهم في دعم جهود العمل الخيري، إلى جانب إتاحة الفرصة للعارضين لتسويق منتجاتهم في أجواء الاحتفال بعيد الميلاد.