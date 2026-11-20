وصف الإعلامي عمرو أديب الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنه شخصية درامية تراجيدية، مؤكدًا أن السادات ترك علامات بارزة في تاريخ مصر، وأن قراراته وإنجازاته كان لها تأثير كبير في مسار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن قناة السويس ما كانت لتعود إلى دورها ومكانتها الحالية لولا ما قام به الرئيس الراحل.

الرئيس السادات شخصية استثنائية

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن الرئيس السادات شخصية استثنائية تحمل الكثير من الجوانب الدرامية والتراجيدية، لافتًا إلى أن هناك محطات مهمة في تاريخ مصر ترتبط باسمه، وفي مقدمتها إعادة فتح قناة السويس، إلى جانب سياسة الانفتاح الاقتصادي.

وأضاف أن السادات ترك بصمات واضحة في تاريخ الدولة المصرية، موضحًا أن قناة السويس كانت ستظل بحيرة لولا الدور الذي قام به الرئيس الراحل، فضلًا عن التحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال فترة حكمه.

تعامل المصريين مع رؤسائهم

وأشار أديب إلى ظاهرة وصفها بغير المفهومة في تعامل المصريين مع رؤسائهم منذ ثورة 1952، تتمثل في توجيه الانتقادات والهجوم على الرئيس خلال وجوده في السلطة، ثم يبدأ البعض بعد رحيله في استعراض مزاياه والإشادة بما قدمه من إنجازات.

المواقف المتغيرة التي تظهر

وأكد أن هذه الظاهرة تستحق التوقف أمامها، خاصة أن تقييم الشخصيات التاريخية ينبغي أن يستند إلى قراءة موضوعية لتجاربها وقراراتها وما تركته من آثار في تاريخ البلاد، بعيدًا عن المواقف المتغيرة التي تظهر بعد رحيل أصحابها.