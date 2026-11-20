أبدى الإعلامي عمرو أديب اهتمامًا بالتطورات الأخيرة في العلاقات المصرية الليبية، خاصة ما يتعلق بتعزيز التواصل بين القاهرة وغرب ليبيا، بعد سنوات شهدت خلالها العلاقات المصرية مع شرق ليبيا حضورًا أكبر.

تحركات لافتة على صعيد العلاقات

وأوضح عمرو أديب، خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات لافتة على صعيد العلاقات بين مصر وغرب ليبيا، في ظل التقارب المتزايد والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وأشار إلى أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى مصر، وما شهدته من توقيع اتفاقيات للتعاون، تعكس تطورًا في مسار العلاقات بين البلدين، وتفتح المجال أمام تعزيز التنسيق والتعاون في عدد من الملفات المشتركة.