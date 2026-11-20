قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخط الساخن يستقبل نحو 96 ألف اتصال على مدار العام.

وشارك عثمان في المؤتمر الدولي للطب النفسي وعلم النفس، حيث استعرض تجربة مراكز العزيمة التابعة للصندوق والرائدة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان، بحضور الدكتور أحمد هارون، أستاذ علم النفس وأمين عام المؤتمر، وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في الطب النفسي وعلم النفس، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية

وأضاف “عثمان” ، أن التجربة المصرية تقوم على التكامل بين فرق العمل، وبناء الكوادر، واستدامة التعافي، من خلال مسار متكامل يبدأ من لحظة طلب العلاج حتى الدمج المجتمعي الكامل للمتعافي.

مسار التعافي يتكون من 4 مراحل أساسية

وأوضح مدير الصندوق أن مسار التعافي يتكون من 4 مراحل أساسية أولًا المشورة والاستقبال عبر الخط الساخن رقم «16023»، وتوجيه المتصل إلى أقرب مركز علاجي ،ثانيا" العلاج الطبي والنفسي"، ويشمل سحب السموم وعلاج المضاعفات، مع علاج نفسي فردي وجماعي وثالثًا التأهيل والدمج، ويشمل التأهيل النفسي والاجتماعي، والتدريب المهني، وتوفير فرص عمل ورابعًا الوقاية من الانتكاسة، من خلال الرعاية اللاحقة والدعم الأسري والرياضة والأنشطة الثقافية.

وكشف «عثمان» عن حجم الخدمات المقدمة خلال عام 2025، من خلال 36 مركزًا علاجيًا تابعين للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن في 21 محافظة، و9 عيادات بالمناطق المطورة، حيث استقبل الخط الساخن نحو 96 ألف اتصال على مدار العام، كما تم تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 162 ألف متردد «جديد ومتابعة»، لافتًا إلى أن نجاح المنظومة يعتمد على تكامل فرق العمل، حيث يتولى أخصائيو الخط الساخن المشورة النفسية والاجتماعية الأولية، والأطباء النفسيون والمعالجون العلاج الطبي وسحب السموم، والأخصائيون النفسيون جلسات العلاج الفردي والجماعي، والأخصائيون الاجتماعيون الإرشاد الأسري والدمج المجتمعي والتدريب المهني.

وأكد الدكتور عمرو عثمان أن الصندوق يعتمد على كوادر مؤهلة علميًا، تجمع بين إدراك الدور، والتطبيق العملي، والمعرفة العلمية، من خلال ربط الأسس العلمية للإدمان بنماذج التدخل القائمة على الأدلة.

كما استعرض البرامج المهنية لإعداد الكوادر، وفي مقدمتها الدبلوم المهني المتخصص في خفض الطلب على المخدرات، بالشراكة مع كلية الآداب بجامعة القاهرة، وليسانس «علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية» بالشراكة مع كلية الآداب بجامعة بنها، بنظام الساعات المعتمدة، لإعداد متخصصين يمتلكون ممارسات مهنية لدعم الوقاية والعلاج والتأهيل والبحث العلمي.

وأوضح «عثمان» أنه تم تدريب طلاب من العديد من الجامعات، وكذلك طلاب الماجستير والدكتوراه، ومعاهد وكليات التمريض، وكليات الخدمة الاجتماعية، كما أن هناك سلسلتين مترابطتين تصنعان الأثر: سلسلة وصول الخدمة للمستفيد، من طلب العلاج مرورًا بالتقييم والعلاج المتكامل والتأهيل والدمج والمتابعة، وسلسلة إعداد الكوادر، من التخصص الأكاديمي والتدريب الميداني والإشراف المهني والممارسة والتعلم والتحسين المستمر.