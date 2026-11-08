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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق الإدمان: 4510 سائقين بحافلات مدرسية خضعوا لتحليل المخدرات خلال شهرين

عمرو عثمان
عمرو عثمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية خلال أول شهرين  من العام الدراسي 2026 / 2027، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.

وأسفرت الحملات عن الكشف على 4510 سائقين في العديد من المحافظات، وتبيّن إيجابية عينات 31 سائقًا يتعاطون المواد المخدرة، منهم "28 حالة حشيش و3 حالات ترامادول، " وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصلهم من العمل حال ثبوت عملهم بالمدارس.

وتستمر حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة، فضلًا عن التوسع في تنفيذها لتشمل مختلف المحافظات، من خلال إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات للسائقين  ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة تتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حال ثبوت عمله بالمدرسة يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله.

ويهيب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالأسر وأولياء الأمور الاتصال بالخط الساخن للصندوق "16023" حال اشتباههم في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة، وسيتم توجيه حملات مفاجئة وفورية وبشكل سري للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وجدير بالذكر أن من أبرز العلامات التي قد تشير إلى تعاطي السائق للمواد المخدرة: احمرار العين، ووجود هالات سوداء تحتها، والسلوك العدواني، وعدم الاتزان، والقيادة بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وعدم تقدير المسافات.

عمرو عثمان المخدرات ادمان المواد المخدرة سائقى الحافلات المدرسية

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