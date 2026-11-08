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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الشرقية يلتقي النقيب العام للعاملين بالخدمات الصحية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالشرقية على تعزيز التواصل والتعاون مع النقابات المهنية وممثلي العاملين بالقطاع الصحي، التقى الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بعلي عبدالباسط النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الأستاذ إبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

رحب الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالنقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، مؤكداً تقديره للدور الذي تقوم به النقابة في تمثيل العاملين بالقطاع الصحي والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والمساهمة في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل، مشيراً إلى حرص مديرية الشئون الصحية بالشرقية على استمرار التواصل الفعال مع ممثلي النقابة والاستماع إلى مطالب العاملين والعمل على بحثها في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن العاملين بالقطاع الصحي يمثلون الركيزة الأساسية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وأن توفير بيئة عمل مناسبة وداعمة لهم ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مؤكداً على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق الصالح العام للمنظومة الصحية والعاملين بها.

كما أعرب علي عبدالباسط النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية عن تقديره للدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مثمناً حرصه على التواصل مع النقابة والاستماع إلى مطالب العاملين، ومؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح العاملين بالقطاع الصحي ويدعم جهود تطوير المنظومة الصحية.

كما أكد إبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، على أهمية التكامل بين العمل النقابي والإداري بما يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل لجميع العاملين، ويمثل نموذج إيجابي في دعم حقوق العاملين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المديرية والنقابة العامة، بما يساهم في تذليل أي معوقات تواجه العاملين، وتعزيز أوجه الدعم المادي والمعنوي والاجتماعي لهم، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الاستقرار المؤسسي والوظيفي داخل المنشآت الصحية، لافتاً أن اللقاء يأتي في إطار حرص المديرية على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف ممثلي العاملين بالقطاع الصحي، ومناقشة الملفات المشتركة، وتبادل الرؤى والمقترحات التي تساهم في دعم العاملين وتحقيق بيئة عمل إيجابية ومستقرة، بما ينعكس على كفاءة الأداء وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بالشرقية وزارة الصحة مديرية الشئون الصحية بالشرقية

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