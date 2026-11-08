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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتهاء تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع السلام / صيدناوي بمدينة الزقازيق بطول 2000 متر

رصف طريق
رصف طريق
محمد الطحاوي

اطمأن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع السلام / صيدناوي بمدينة الزقازيق، والمنفذة بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالشرقية، بإجمالي مساحة بلغت 2000 متر مسطح، وذلك في إطار خطة المحافظة لرد الشيء لأصله ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، فضلًا عن تحسين كفاءة الطرق المؤدية داخل المناطق السكنية بالمدينة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح، مدير الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق بالشرقية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال كشط الطبقات الأسفلتية المتهالكة، ووضع طبقات الأساس والرصف بالأسفلت بطول شارع السلام، بدءًا من مدخل الشارع إتجاه الجامعة، وصولًا إلى مدخل قرية شيبة، بإجمالي مساحة 2000 متر مسطح، وذلك حتي الساعات الأولي من صباح اليوم لفتح الطريق أمام حركة السيارات، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتوفير طرق آمنة وممهدة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف المراكز والمدن، من خلال التنسيق مع مديرية الطرق والنقل والجهات المعنية، لتنفيذ أعمال الرصف ورد الشيء لأصله وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، وتوفير طرق آمنة وممهدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية أعمال رصف الزقازيق بمدينة الزقازيق

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