صرح المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي ، بأن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين طوافين (كروز) بمنطقتي الرياض والجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء السعوديه اليوم/ الأحد/ نقلا عن المتحدث الرَّسمي اللواء الركن تركي المالكي ، بأن الدفاع الجوي اعترض ودمر أيضا صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض.. كما دمر الدفاع الجوي صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الشرقية.
قوات التحالف : اعتراض وتدمير صواريخ بمناطق الرياض والجنوبية والشرقية
صرح المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي ، بأن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين طوافين (كروز) بمنطقتي الرياض والجنوبية.
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