قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. آيزنكوت: هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات التحالف : اعتراض وتدمير صواريخ بمناطق الرياض والجنوبية والشرقية

قوات التحالف : اعتراض وتدمير صواريخ بمناطق الرياض والجنوبية والشرقية
قوات التحالف : اعتراض وتدمير صواريخ بمناطق الرياض والجنوبية والشرقية
أ ش أ

صرح المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي ، بأن ‏الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين طوافين (كروز) بمنطقتي الرياض والجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء السعوديه اليوم/ الأحد/ نقلا عن المتحدث الرَّسمي اللواء الركن تركي المالكي ، بأن ‏الدفاع الجوي اعترض ودمر أيضا صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض.. كما دمر ‏الدفاع الجوي صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الشرقية.

المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي صاروخين طوافين كروز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

إصابة 9 اشخاص في تصادم سيارتين بقرية الزرابي بأسيوط

إصابة 9 اشخاص في تصادم سيارتين بقرية الزرابي بأسيوط

المستشار حماده الصاوي

تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق أبو العلا لـ يناير 2027

الطفل

بسبب سوء معامله زوج والدته.. طفل يترك منزله ويفترش الطريق بالجيزة

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد