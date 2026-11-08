قوات التحالف : اعتراض وتدمير صواريخ بمناطق الرياض والجنوبية والشرقية

صرح المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي ، بأن ‏الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين طوافين (كروز) بمنطقتي الرياض والجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعوديه اليوم/ الأحد/ نقلا عن المتحدث الرَّسمي اللواء الركن تركي المالكي ، بأن ‏الدفاع الجوي اعترض ودمر أيضا صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض.. كما دمر ‏الدفاع الجوي صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الشرقية.