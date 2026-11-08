مواصفات جيتور تى 2 موديل 2027 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جيتور تى 2 موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جيتور تى 2 موديل 2027 ، وتنتمي تى 2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور تى 2 موديل 2027

جيتور تى 2 موديل 2027

زودت سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيتور تى 2 موديل 2027

جيتور تى 2 موديل 2027

تحصل سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 600 حصان، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 915 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 43.24 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 206 كم بالبطارية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيتور تى 2 موديل 2027

تحتوي سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 بالكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب .

جيتور تى 2 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 أيضا، زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Off-Road Tyres، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر جيتور تى 2 موديل 2027

جيتور تى 2 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .