تنتمي سيارة BYD سي ليون 5 موديل 2027 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد على منظومة تشغيل هجينة قابلة للشحن الخارجي، تجمع بين محرك البنزين والدفع الكهربائي.

محرك BYD سي ليون 5

تعتمد BYD سي ليون 5 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يعمل ضمن منظومة هجينة قابلة للشحن بالقابس، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 210 أحصنة، وترتبط مجموعة الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

BYD سي ليون 5

مدى BYD سي ليون 5

تأتي السيارة ببطارية تبلغ سعتها 18.3 كيلوواط/ ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 81 كيلومترًا، بينما يصل نطاق القيادة الإجمالي إلى 791 كيلومترًا، وتضم السيارة خزان وقود بسعة 52 لترًا.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلومترًا في الساعة، وتستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.1 ثانية.

BYD سي ليون 5

تجهيزات BYD سي ليون 5

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات التقنية، في مقدمتها شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 12.8 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتأتي السيارة أيضًا بشاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة لعرض بيانات القيادة، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتحصل BYD سي ليون 5 على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وتتضمن التجهيزات شاحنًا لاسلكيًا للهواتف المحمولة في الصف الأول، إلى جانب المقاعد الكهربائية وعجلة القيادة متعددة الوظائف، مع حزمة من تقنيات الحماية والأمان.

BYD سي ليون 5

أبعاد BYD سي ليون 5

تأتي السيارة بطول يبلغ 4,738 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,860 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,710 مم.

أسعار BYD سي ليون 5 موديل 2027 في السعودية

تتوفر BYD سي ليون 5 موديل 2027 في السوق السعودي بفئتين، ويبلغ سعر فئة Design نحو 97,100 ريال سعودي، بينما يصل سعر فئة Premium الأعلى تجهيزًا إلى 107,000 ريال سعودي.