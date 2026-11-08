قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يُجيد التعامل مع النجوم.. إعلامية: اختيار علي ماهر لتدريب منتخب مصر صادف أهله
الحداد يومين | 6 قتلى و15 مصابًا.. ارتفاع حصيلة هجوم بولندا الإرهابي
أحمد رضوان: سوء التوفيق حرمنا من نتيجة إيجابية أمام الزمالك
أحد أهم معالم الفن .. ياسر جلال يُهنئ أحمد حلمي بعد تكريمه في دبي
اتحاد الكرة يحسم مصير الجهاز الطبي لمنتخب مصر بعد رحيل حسام حسن | خاص
بيتر ميمي يكشف زوجات محمد رمضان في مسلسل «عشماوي» رمضان 2027
كوكسال بابا يُفاجئ مُتابعيه بصورة جديدة مع محمد صلاح .. ماذا كتب له؟
مفاجأة .. ترامب يعرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس منظمة UFC.. والأخير يرفض لهذا السبب
ما نصاب زكاة الفضة والمدخرات المالية؟.. أمين الفتوى يوضح طريقة حسابها
منع المركبات وتحديد مسارات المشاة.. تعديلات مرورية بساحة محطة مصر لتطوير كوبري 6 أكتوبر
أسعار BYD سي ليون 5 موديل 2027 في السعودية
الحرس الوطني الإماراتي ينقذ 22 شخصًا من حريق بسفينة شحن في بحر عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار BYD سي ليون 5 موديل 2027 في السعودية

BYD سي ليون 5
BYD سي ليون 5
صبري طلبه

تنتمي سيارة BYD سي ليون 5 موديل 2027 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد على منظومة تشغيل هجينة قابلة للشحن الخارجي، تجمع بين محرك البنزين والدفع الكهربائي. 

محرك BYD سي ليون 5

تعتمد BYD سي ليون 5 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يعمل ضمن منظومة هجينة قابلة للشحن بالقابس، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 210 أحصنة، وترتبط مجموعة الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

BYD سي ليون 5

مدى BYD سي ليون 5

تأتي السيارة ببطارية تبلغ سعتها 18.3 كيلوواط/ ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 81 كيلومترًا، بينما يصل نطاق القيادة الإجمالي إلى 791 كيلومترًا، وتضم السيارة خزان وقود بسعة 52 لترًا.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلومترًا في الساعة، وتستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.1 ثانية.

BYD سي ليون 5

تجهيزات BYD سي ليون 5

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات التقنية، في مقدمتها شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 12.8 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتأتي السيارة أيضًا بشاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة لعرض بيانات القيادة، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتحصل BYD سي ليون 5 على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وتتضمن التجهيزات شاحنًا لاسلكيًا للهواتف المحمولة في الصف الأول، إلى جانب المقاعد الكهربائية وعجلة القيادة متعددة الوظائف، مع حزمة من تقنيات الحماية والأمان.

BYD سي ليون 5

أبعاد BYD سي ليون 5 

تأتي السيارة بطول يبلغ 4,738 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,860 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,710 مم. 

أسعار BYD سي ليون 5 موديل 2027 في السعودية

تتوفر BYD سي ليون 5 موديل 2027 في السوق السعودي بفئتين، ويبلغ سعر فئة Design نحو 97,100 ريال سعودي، بينما يصل سعر فئة Premium الأعلى تجهيزًا إلى 107,000 ريال سعودي.

byd سي ليون سي ليون 5 BYD سي ليون 5 أسعار BYD سي ليون 5 موديل 2027 أسعار BYD سي ليون 5 موديل 2027 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

أمطار

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. هل نشهد موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة؟

حسام حسن

انتهى الأمر.. إبراهيم فايق: قرار مرتقب ينهي مشوار حسام حسن مع منتخب مصر.. والإعلان الليلة

ترشيحاتنا

مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن

مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن يوصي بضرورة تحديث المصانع وتطوير تكنولوجيا الصناعة

بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق

بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق يزور موقع عماد السيد المسيح بالمغطس في الأردن

أرشيفية

إعلام عبري: آيزنكوت يرفض عرض نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد