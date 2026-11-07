الوحش الياباني.. لكزس GX 550 تحصل على تعديلات جديدة |صور

تعد لكزس GX 550 المقدمة من قبل مشروع MTN 550 Recon ليست مجرد سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين الفخامة والقدرات الميكانيكية، حيث خضعت لسلسلة من التعديلات الهندسية التي نقلتها إلى مستوى مختلف من تجهيزات المغامرات والقيادة في التضاريس الصعبة.

وكشفت Mountain Yotas عن هذا المشروع المخصص للظهور ضمن فعاليات معرض سيما SEMA 2026، مع التركيز على تطوير منظومة التعليق وزيادة الارتفاع عن الأرض وتعزيز حماية المكونات السفلية، إلى جانب إضافة تجهيزات متخصصة للاستكشاف والقيادة في البيئات القاسية.

لكزس GX 550

نظام تعليق Fox Live Valve وإطارات عملاقة

حصلت السيارة على ممتصات صدمات Fox Live Valve عند العجلات الأربع، وهي منظومة تعليق متطورة تعتمد على التحكم الإلكتروني في أداء المساعدات للتعامل مع اختلافات سطح الطريق، وتعمل هذه التجهيزات بالتكامل مع مكونات التعليق الجديدة لتوفير استجابة مناسبة عند عبور الحفر والصخور والتضاريس غير المستوية.

وتستند السيارة إلى مجموعة من الجنوط المزودة بنظام Beadlock لتثبيت حواف الإطارات ومنع انفصالها عن الجنوط عند انخفاض ضغط الهواء المستخدم في القيادة الصحراوية، وتحمل هذه الجنوط إطارات Mickey Thompson بقياس 40 بوصة.

لكزس GX 550

تصميم لكزس GX 550

حصلت الواجهة الأمامية والخلفية للسيارة لكزس GX 550 على مصدات فولاذية مصممة خصيصًا لهذا المشروع، مع الاهتمام بتحسين زوايا الاقتراب والمغادرة عند صعود المرتفعات أو النزول منها.

كما جرى تركيب ألواح حماية فولاذية تمتد على الأجزاء السفلية من الهيكل، بهدف حماية المكونات الميكانيكية من الصخور والاحتكاكات التي قد تحدث أثناء القيادة في المسارات الوعرة.

لكزس GX 550

وتضم التجهيزات الخارجية أيضًا عتبات جانبية Rock Sliders لحماية الجوانب عند المرور بالقرب من الصخور، إلى جانب منظومة ضوئية بالناحية العلوية، بالإضافة إلى مصابيح أسفل الشبكة الأمامية، وإضاءة أساسية بتقنية LED.