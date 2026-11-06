كل ما تريد معرفته عن BMW الفئة الثامنة جران كوبيه.. صور

تأتي BMW الفئة الثامنة جران كوبيه ضمن الطرازات الرياضية الفاخرة التي تقدمها العلامة الألمانية، حيث تجمع بين مواصفات السيارات عالية الأداء والتصميم الرياضي، مع مقصورة متقدمة، وباقة من التجهيزات.

أبعاد BMW الفئة الثامنة جران كوبيه

يبلغ طول BMW الفئة الثامنة جران كوبيه 5,082 مم، ويصل عرضها إلى 1,932 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,407 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,023 مم.

BMW الفئة الثامنة جران كوبيه

وتزن السيارة دون ركاب نحو 2,085 كجم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 440 لترًا، وعلى مستوى التجهيزات الخارجية، تأتي بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى عجلات ألمنيوم قياس 20 بوصة.

محرك V8 بقوة 530 حصانًا في نسخة M850i xDrive

تعتمد الفئة M850i xDrive على محرك بنزين V8 بسعة 4.4 لتر، مزود بشاحني توربو، ويولد قوة تصل إلى 530 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 750 نيوتن متر.

BMW الفئة الثامنة جران كوبيه

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD لنقل القوة إلى العجلات الأربع، وتستطيع هذه النسخة التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 3.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم في الساعة.

نسخة M8 Competition بقوة 625 حصانًا

أما نسخة M8 Competitionعالية القوة، فتحصل على المحرك نفسه بسعة 4.4 لتر V8 توين تيربو، لكن مع تعديلات ترفع القوة إلى 625 حصانًا، مع الاحتفاظ بعزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر.

BMW الفئة الثامنة جران كوبيه

وتعتمد هذه الفئة أيضًا على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع كلي، لكنها تقدم أرقام أداء أعلى، إذ تنطلق من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 3.2 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 305 كم في الساعة.