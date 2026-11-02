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بمدى 848 كم.. المواصفات الكاملة لسيارة ديبال G318 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى 848 كم.. المواصفات الكاملة لسيارة ديبال G318 2026

ديبال G318 موديل 2026
ديبال G318 موديل 2026
صبري طلبه

تقدم ديبال G318 موديل 2026 في السوق العالمي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، باعتبارها إحدى الطرازات التابعة لعلامة ديبال الصينية، مع الاعتماد منظومة كهربائية ممتدة المدى REEV، تجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك بنزين مخصص لتوليد الطاقة.

منظومة REEV بقوة 430 حصانًا ونظام دفع رباعي

تعتمد ديبال G318 2026 على محركين كهربائيين، يعملان بالتعاون مع محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يتولى مهمة توسيع مدى القيادة من خلال توليد الطاقة الكهربائية.

وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 430 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 575 نيوتن متر، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام دفع رباعي 4WD.

ديبال G318 موديل 2026

وتضم السيارة بطارية بسعة 36 كيلوواط ساعة، تتيح لها السير بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 138 كيلومترًا، فيما يبلغ مدى القيادة الإجمالي نحو 848 كيلومترًا عند الاستفادة من منظومة تمديد المدى. 

أوضاع القيادة وأبعاد سيارة ديبال 

تتيح ديبال G318 مجموعة متنوعة من أوضاع القيادة، تشمل الاقتصادي والرياضي والمريح، إلى جانب وضع مخصص يسمح باختيار الإعدادات المناسبة، كما توفر أوضاعًا للتعامل مع الطين والثلوج والرمال والتضاريس الوعرة وعبور المياه. 

ديبال G318 موديل 2026

وتبلغ أبعاد السيارة 5010 مم طولًا، و1985 مم عرضًا، و1960 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2880 مم، كما يصل الخلوص الأرضي إلى 240 مم، مع جنوط رياضية 20 بوصة.

ابرز تجهيزات ديبال G318

تضم ديبال G318 شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 14.6 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة لعرض بيانات القيادة أمام السائق. 

ديبال G318 موديل 2026

ويأتي المقود متعدد الوظائف لتسهيل الوصول إلى أنظمة السيارة والتحكم في عدد من خصائصها أثناء القيادة، وتعتمد السيارة على نظام صوتي مكون من 16 سماعة، مع مقاعد مكسوة بالجلد، وإضاءة داخلية محيطية، كما تتضمن تجهيزات المقصورة شاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأول، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

وتوفر ديبال G318 مقعدًا للسائق قابلًا للتعديل كهربائيًا في 10 وضعيات، مع خاصية حفظ الذاكرة وإمكانية التبريد والتدليك، بينما يأتي مقعد الراكب الأمامي بتعديل كهربائي في 8 وضعيات، إلى جانب وظيفة التبريد، مع باقة من تقنيات السلامة ومستشعرات الحركة.

ديبال G318 ديبال G318 تجهيزات ديبال G318 ديبال G318 موديل 2026

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