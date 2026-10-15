ديبال S09 موديل 2027 بمدى يصل لـ 883 كم

تقدم ديبال مجموعة من السيارات عالميًا، والتي تعتمد على حلول الطاقة الكهربائية والتقنيات الحديثة، وتأتي S09 موديل 2027 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV، مع منظومة حركة تعتمد على تقنية REEV ذات المدى الممتد.

أبعاد ديبال S09

تأتي ديبال S09 بطول يبلغ 5,205 مم، وعرض يصل إلى 1,996 مم، وارتفاع يبلغ 1,800 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,105 مم، وتضع هذه الأبعاد السيارة ضمن فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، ويبلغ الخلوص الأرضي 172 مم، بينما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,600 كجم.

ديبال S09

محرك ديبال S09

تعتمد السيارة ديبال S09 على منظومة كهربائية ممتدة المدى REEV، تتكون من محركين كهربائيين يتوليان دفع العجلات، إلى جانب محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يعمل على توليد الطاقة لدعم البطارية، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع رباعي 4WD.

وتبلغ القوة الإجمالية لمنظومة الحركة في ديبال S09 نحو 485 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 637 نيوتن متر، وتتيح هذه الأرقام للسيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.9 ثانية.

ديبال S09

مدى ديبال S09 موديل 2027

توفر ديبال S09 موديل 2027 مدى قيادة كهربائيًا خالصًا يصل إلى 171 كم، بينما يرتفع المدى الإجمالي إلى 883 كم عند احتساب عمل منظومة المدى الممتد.

وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة تصل إلى 6.6 كيلوواط، ويستغرق الشحن نحو 5 ساعات، كما تدعم الشحن بالتيار المستمر DC بقدرة تصل إلى 117 كيلوواط، مع إمكانية رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80% خلال نحو 15 دقيقة، وأن الشحن من 11 إلى 100% يستغرق قرابة 65 دقيقة.

ديبال S09

تجهيزات ديبال S09 موديل 2027

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 15.6 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، وتأتي شاشة العدادات مدمجة ضمن الشاشة الأمامية، بينما توفر السيارة نظامًا صوتيًا يضم 20 سماعة، مقود حركة متعدد الوظائف.

وتتضمن ديبال S09 نظام عرض معلومات على الزجاج الأمامي HUD بقياس 43 بوصة، كما تأتي بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، ويضم مقعد الراكب الأمامي تعديلات كهربائية وذاكرة لحفظ وضعية الجلوس، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك.