ماذا تقدم جايكو J8 2026 الرياضية.. وكم يبلغ سعرها

تنتمي جايكو J8 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتقدم السيارة في السوق السعودي بثلاث فئات هي Luxury ،Premium ،Executive، مع محرك بنزين مزود بشاحن توربيني وبنظام الدفع الكلي، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية وأنظمة مساعدة السائق.

أبعاد جايكو J8 2026

يبلغ طول جايكو J8 نحو 4,820 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,930 مم وارتفاعها إلى 1,710 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,820 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,892 كيلوجرامًا.

جايكو J8 2026

محرك جايكو J8 2026

تعتمد السيارة جايكو J8 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة لترين، مزود بشاحن توربيني، وتبلغ قوته 261 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 400 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع سرعات، مع نظام دفع كلي AWD.

جايكو J8 2026

جايكو J8 وتقنيات المساعدة

تضم جايكو J8 مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام منع انغلاق المكابح ABS والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، حساسات ركن، كاميرا.

جايكو J8 2026

كما تتوافر خاصية تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام قراءة المسار مع التحذير عند مغادرته والمساعدة على البقاء داخله، فضلًا عن مراقبة المنطقة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية والتحذير من التصادم الخلفي.

تجهيزات جايكو J8

تتضمن المقصورة مقعد سائق يمكن ضبطه كهربائيًا في ثمانية اتجاهات، مع ذاكرة لحفظ وضعية الجلوس وخاصيتي التدفئة والتبريد، ويحصل مقعد الراكب الأمامي على ضبط كهربائي في أربعة اتجاهات، إلى جانب التدفئة والتبريد.

جايكو J8 2026

ويأتي المقود متعدد الوظائف، بينما تتوسط لوحة القيادة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالحجم نفسه، وتضم السيارة كذلك نظامًا صوتيًا يتكون من 12 سماعة، مكيف هواء أوتوماتيك.

أسعار جايكو J8 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم جايكو J8 موديل 2026 في السعودية بثلاث فئات سعرية، إذ يبلغ سعر فئة Luxury نحو 114,885 ريالًا، فيما تصل قيمة فئة Premium إلى 132,165 ريالًا، أما الفئة الأعلى Executive، فيبلغ سعرها 145,935 ريالًا.