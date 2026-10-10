أخبار السيارات| 5 سيارات كهربائية في مصر "الأولى بأرخص سعر".. هوندا تقدم إليفيت 2027 الجديدة كليًا

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



ميني كوبر Cabriolet.. بقوة تصل لـ 228 حصانًا

تعود بداية مسيرة ميني إلى عام 1959، عندما ظهرت السيارة للمرة الأولى لتقدم مفهومًا مختلفًا للسيارات الصغيرة، وعلى مدار العقود التالية، تطورت العلامة لتقدم مجموعة متنوعة من الطرازات التي حافظت على هويتها التصميمية.

سينجر تكشف الستار عن أسطورة السباقات بورشه 911 DLS.. صور

منذ ظهور بورشه 911 للمرة الأولى عام 1963، نجحت السيارة الألمانية في ترسيخ مكانتها ضمن أبرز الطرازات الرياضية في تاريخ صناعة السيارات، ويرجع ذلك إلى تصميمها المميز ومحركاتها القوية.

بدل البنزين.. 5 سيارات كهربائية في مصر "الأولى بأرخص سعر"

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الطرازات المتنوعة، ومنها السيارات الكهربائية، والتي استطاعت أن تكتسب شهرة كبيرة، نسبة إلى تنوع الموديلات والأسعار، إلى جانب كونها بديل موفر مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

أستون مارتن Valhalla 2026.. قدرات خارقة لوحش السرعة

تعد أستون مارتن Valhalla 2026 واحدة من أقوى وأسرع السيارات في تاريخ العلامة البريطانية، إذ تنتمي إلى فئة السوبر كارز، مع تصميم رياضي ومنظومة دفع عالية الأداء بقدرات متقدمة من القوة والتسارع.

عودة هوندا NSX من جديد بقوة تتجاوز 400 حصان.. صور

كشفت JAS Motorsport الإيطالية عن النسخة المطورة من هوندا NSX، في مشروع يعيد السيارة الرياضية اليابانية إلى الواجهة من خلال تعديلات ميكانيكية وتصميمية تحافظ على ملامحها الأصلية، مع رفع قدراتها إلى مستوى جديد.

أسعار ومواصفات بايك U5 بلس 2027 في السعودية

تقدم بايك الصينية الكثير من سياراتها في السوق السعودي، ويعد إصدار U5 بلس 2027 ضمن أبرز الإصدارات المقدمة ضمن فئة السيدان الاقتصادية، مع طرحها بباقة من التجهيزات.

هوندا تقدم إليفيت 2027 الجديدة كليًا.. فكم يبلغ سعرها؟

تواصل هوندا اليابانية تطوير سياراتها في السوق الهندية، مع خروج طراز إليفيت 2027 من مصانعها في تابوكارا بولاية راجستان، وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مع حزمة من التقنيات.