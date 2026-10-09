كهربائية بالكامل.. ميني ايس مان 2026 بقوة تقارب 260 حصانًا

تقدم ميني الإنجليزية مجموعة متنوعة من سياراتها في الأسواق العالمية، وتأتي ميني ايس مان 2026 ضمن الطرازات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، مع طرحها بعدة مستويات من الأداء والتجهيز، وبتصميم ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تحت المدمجة الفاخرة.

أبعاد ميني ايس مان 2026

تبلغ أبعاد ميني ايس مان 2026 نحو 4,079 مم طولًا و1,521 مم عرضًا، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,514 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,606 مم، وتوفر السيارة مساحة خلفية للأمتعة تبلغ 300 لتر، في حين تعتمد على مصابيح LED أمامية وخلفية، كما ترتكز على عجلات من الألمنيوم قياس 19 بوصة.

ميني ايس مان 2026

محركات ميني ايس مان 2026

تعتمد ايس مان 2026 على منظومات كهربائية بالكامل، مع محرك واحد في جميع الفئات ونظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتختلف أرقام الأداء وسعة البطارية والمدى وفق النسخة، إذ تبدأ التشكيلة بالفئة E، تليها SE، بينما تأتي John Cooper Works في أعلى مستويات القوة، لتصل إلى 258 حصانًا.

ميني ايس مان 2026

ميني ايس مان 2026 فئة E

تأتي الفئة E بمحرك كهربائي يولد قوة إجمالية تبلغ 184 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 290 نيوتن متر، بينما تحصل على بطارية بسعة 42.5 كيلوواط ساعة، وتوفر هذه النسخة مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 309 كم، مع سرعة قصوى تبلغ 160 كم في الساعة، في حين تحتاج إلى 7.9 ثانية للانتقال من الثبات إلى 100 كم في الساعة.

ميني ايس مان 2026

ميني ايس مان 2026 فئة SE

ترتفع القوة في الفئة SE إلى 218 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 330 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 54.2 كيلوواط ساعة، ويصل مدى القيادة الكهربائي لهذه النسخة إلى 406 كم، بينما تبلغ سرعتها القصوى 170 كم في الساعة، وتحتاج إلى 7.1 ثانية للتسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة.

ميني ايس مان 2026

فئة John Cooper Works

تحصل نسخة John Cooper Works على أقوى إعداد كهربائي في ايس مان 2026، إذ ينتج محركها 258 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، وتستخدم هذه الفئة بطارية بسعة 49.2 كيلوواط ساعة، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 200 كم في الساعة، بينما يستغرق التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة 6.4 ثانية.