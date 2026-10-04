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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيتروين تقدم C5 ايركروس الجديدة عالميًا.. بتكنولوجيا HEV

سيتروين C5 ايركروس
سيتروين C5 ايركروس
صبري طلبه

تُعد C5 إيركروس من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها سيتروين في الأسواق العالمية، وتحصل السيارة مع الجيل الجديد على تحديثات تشمل منظومات الحركة والتجهيزات الداخلية، مع خيارات هجينة.

سيتروين C5 ايركروس ومنظومة HEV 

تأتي C5 إيركروس بمنظومة HEV تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 1.2 لتر مكون من ثلاث أسطوانات، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 28 حصانًا. 

وينتج المحرك الأساسي 136 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، بينما يوفر المحرك الكهربائي 51 نيوتن متر من العزم، لتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 145 حصانًا.

سيتروين C5 ايركروس 

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من ست سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية، وتقدم النسخة الهجينة التقليدية من C5 إيركروس سرعة قصوى تصل إلى 201 كم في الساعة.

وتحتاج السيارة سيتروين C5 ايركروس إلى 11.2 ثانية للوصول من الثبات إلى 96 كم في الساعة، وتستفيد المنظومة من خزان وقود بسعة 55 لترًا.

سيتروين C5 ايركروس 

خيار PHEV يرفع القوة إلى 225 حصانًا

وتطرح سيتروين أيضًا C5 إيركروس PHEV التي تعتمد على منظومة هجينة قابلة للشحن، تجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.6 لتر بأربع أسطوانات ومحرك كهربائي واحد.

ويولد محرك البنزين 150 حصانًا و300 نيوتن متر من العزم، بينما ينتج المحرك الكهربائي 125 حصانًا و118 نيوتن متر، لتصل القوة الإجمالية إلى 225 حصانًا.

سيتروين C5 ايركروس 

وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتحصل نسخة PHEV على بطارية بسعة 21 كيلوواط ساعة، مع توفير خيارات للشحن الخارجي.

وتحتاج عملية الشحن عبر التيار المتردد من 20 إلى 80% إلى نحو 8 ساعات و25 دقيقة، بينما يمكن إنجاز النسبة نفسها خلال ساعتين و55 دقيقة باستخدام منظومة الشحن بقدرة 7.4 كيلوواط، ويصل التسارع من الثبات إلى 96 كم في الساعة إلى 8.3 ثانية.

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