مواصفات سيتروين C5 اير كروس 2027

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C5 اير كروس موديل 2027 ، وتنتمي C5 اير كروس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

زودت سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key .

محرك سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

تستمد سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

تمتلك سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2027، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية ، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سعر سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

سيتروين C5 اير كروس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 935 ألف جنيه .