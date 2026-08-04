كوكسال بابا يشعل مواقع التواصل برسالة إلى محمد صلاح بعد أنباء انتقاله إلى طرابزون سبور

أثار صانع المحتوى التركي الشهير كوكسال بابا حالة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة تجمعه بالنجم المصري محمد صلاح مرتديين قميص نادي طرابزون سبور، بالتزامن مع تزايد الأنباء التي تربط قائد منتخب مصر بالانتقال إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلق كوكسال بابا علي الصورة برسالة كاتبا عبر إنستجرام: يا الله.. بسم الله، محمد صلاح.

وحسم النجم المصري محمد صلاح مستقبله، بعدما كشفت شبكة 61saat التركية أنه وقع عقود انتقاله إلى نادي طرابزون سبور، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، عقب انتهاء رحلته مع ليفربول.

وبحسب التقارير التركية، فإن إدارة طرابزون سبور أنهت الاتفاق مع اللاعب ووكيله رامي عباس، بعد مفاوضات مكثفة استمرت خلال الأيام الماضية، ليصبح صلاح على أعتاب بدء تجربة جديدة في الدوري التركي.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح طلب الحصول على جزء من راتبه مقدمًا، وهو ما وافقت عليه إدارة النادي، مع توقعات بوصوله إلى تركيا خلال الساعات المقبلة لاستكمال الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان اسم محمد صلاح قد ارتبط في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزها بشكتاش وطرابزون سبور، قبل أن تؤكد وسائل إعلام تركية أن الصفقة حُسمت لصالح طرابزون، في انتظار البيان الرسمي من النادي.