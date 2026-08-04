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الطب 93.12 %وهندسة 89.84% .. مؤشرات تنسيق الكليات 2026 علمي وأدبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الطب 93.12 %وهندسة 89.84% .. مؤشرات تنسيق الكليات 2026 علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الأولى 2026
تنسيق المرحلة الأولى 2026
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن مؤشرات تنسيق الكليات2026 وذلك مع اقتراب انطلاق تسجيل الرغبات وتنسيق المرحلة الأولى 2026 الذي يبدأ غدا، بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية، و يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الكليات 2025 باعتباره الأقرب لتسويق العام الجاري والاستدلال به حول مؤشرات تنسيق الجامعات2026 . 

انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2026 غداً 

وتبدأ المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026 اعتبارًا من غدا الأربعاء 5 أغسطس وحتى الأحد 9 أغسطس، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يبلغ الحد الأدنى لشعبة علمي علوم (النظام الحديث) 292 درجة بنسبة 91.25%، ولشعبة علمي رياضيات 275.5 درجة بنسبة 86.09%، بينما يبدأ الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 229 درجة بنسبة 71.56%.

 

مؤشرات تنسيق الكليات 2026 علمي

جاء الحد الأدنى للكليات فى نتيجة تنسيق 2025 علمي والتى ارتفع البحث عنها كمؤشر لنتيجة تنسيق 2026 كما يلى:

  • الطب البشري 298 93.12%
  • طب الأسنان 296.5 92.66%
  • العلاج الطبيعي 294.5 92.03%
  • الصيدلة 294 91.88%
  • الهندسة 287.5 89.84%
  • التخطيط العمراني 284 88.75%
  • الطب البيطري 277.5 86.72%
  • التمريض 273 85.31%
  • الحاسبات والذكاء الاصطناعي 272 85.00%
  • العلوم 210.5 65.78%
  • الزراعة 204.5 63.91%
  • الحقوق 205 64.06%
  • التجارة 183.5 57.34%
  • الآداب 196.5 61.41%
  • التربية 205.5 64.22%
  • التربية النوعية 184 57.50%
  • التربية الرياضية 183 57.19%
  • دار العلوم 223.5 69.84%
  • الألسن 244 76.25%
  • الإعلام 243.5 76.09%
  • الاقتصاد والعلوم السياسية 261 81.56%
  • الآثار 232 72.50%
  • السياحة والفنادق 196 61.25%
  • الخدمة الاجتماعية 180 56.25%
  • الفنون الجميلة (فنون) 219 68.44%
  • الفنون الجميلة (عمارة) 251 78.44%
  • الفنون التطبيقية 225.5 70.47%

مؤشرات تنسيق الكليات 2026 أدبي

 

جاء الحد الأدنى للكليات فى نتيجة تنسيق 2025 أدبي والتى ارتفع البحث عنها كمؤشر لنتيجة تنسيق 2026 كما يلى:

  • الاقتصاد والعلوم السياسية 287.5 89.84%
  • الإعلام 277.5 86.72%
  • الألسن 280.5 87.66%
  • الآثار 187 58.44%
  • دار العلوم 199 62.19%
  • الآداب 204 63.75%
  • التجارة 232 72.50%
  • الحقوق 202 63.13%
  • التربية 160 50.00%
  • التربية النوعية 185.5 57.97%
  • الخدمة الاجتماعية 179 55.94%
  • السياحة والفنادق 190 59.38%
  • التربية الرياضية 160 50.00%
  • الفنون الجميلة (فنون) 231 72.19%

تنسيق الجامعات2026 

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2026 للنظام الحديث

شعبة علمى علوم

  • * الحد الأدنى: 292 درجة
  • * بنسبة 91.25%
  • * عدد الطلاب: 23154 طالبًا

شعبة علمى رياضيات

  • * الحد الأدنى: 275.5 درجة
  • * بنسبة 86.09%
  • * عدد الطلاب: 16046 طالبًا

الشعبة الأدبية

  • * الحد الأدنى: 229 درجة
  • * بنسبة 71.56%
  • * عدد الطلاب: 55567 طالبًا

إجمالى عدد الطلاب: 94767 طالبًا

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2026 للنظام القديم

شعبة علمى علوم

  • * الحد الأدنى: 369 درجة
  • * بنسبة 90%
  • * عدد الطلاب: 21 طالبًا

شعبة علمى رياضيات

  • * الحد الأدنى: 347 درجة
  • * بنسبة 84.63%
  • * عدد الطلاب: 7 طلاب

الشعبة الأدبية

  • * الحد الأدنى: 270 درجة
  • * بنسبة 65.85%
  • * عدد الطلاب: 70 طالبًا

إجمالى عدد الطلاب: 98 طالبًا

رابط موقع التنسيق الإلكترونى 2026

أكدت الوزارة أن تسجيل الرغبات يتم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى الرسمى، مع إتاحة الخدمة أيضًا داخل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بينما يستطيع الطالب التسجيل من منزله على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة.

آخر موعد لتسجيل الرغبات 

يستطيع الطلاب تسجيل الرغبات ومتابعة أخبار مراحل التنسيق ونتائج الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكترونى الرسمى عند فتحه من جانب وزارة التعليم العالى.

رابط موقع التنسيق:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx 

كما أوضحت وزارة التعليم العالى أن آخر موعد لتسجيل أو تعديل الرغبات سيكون الساعة السابعة مساءً فى آخر أيام المرحلة.

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