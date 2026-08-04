مصرع بائع متجول بطلق ناري طائش في قرية السمطا بقنا

لقي بائع متجول مصرعه، بطلق ناري طائش، أثناء أداء عمله بنطاق نجع عيد التابع لقرية السمطا، في مركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع بائع متجول بطلق ناري طائش، أثناء عمله في نجع عيد بقرية السمطا في مركز دشنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.