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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يوجه بتسريع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمهندس وليد أبوالعباس، مستشار المحافظ لمتابعة المشروعات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وشهد الاجتماع، مناقشة تفصيلية لأعمال توصيل شبكات الصرف الصحي بشادر نجع حمادي، بالإضافة إلى متابعة مشروعات تطوير ورفع كفاءة أعمال الحماية المدنية بعدد من الأبنية الخدمية والمقار الإدارية، بما يضمن جاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ وتعزيز منظومة السلامة والمرافق العامة.

كما تابع محافظ قنا، موقف المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تجهيزها للتشغيل، وعلى رأسها تشغيل مجزر قوص النصف آلي، وأعمال توصيل المرافق الأساسية لمشروع شادر الأربعين والمحطة الوسيطة لنقل المخلفات.

واستعرض الببلاوي، الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والطرق، موجهًا بسرعة طرح الأعمال للبدء الفوري في التنفيذ لتيسير حركة التنقل بين المراكز والقرى، مع مراعاة التنسيق مع شركات المرافق قبل بدء العمل، والالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها بالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين.

كما وجه محافظ قنا، بإنشاء دورات مياه حديثة وإعادة تأهيل السقف الخاص بالسوق الحضاري بمركز فرشوط، لسرعة تشغيله ودخوله الخدمة أمام الباعة والمواطنين، بما يضمن توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في القضاء على الأسواق العشوائية، وتتيح مقومات عمل مناسبة للبائعين وتلبي احتياجات أهالي المركز اليومية.

وأشار الببلاوي، إلى أن جميع المشروعات الجارى تنفيذها تأتى في المقام الأول لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطن القنائى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له بكافة القطاعات، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدورية والميدانية لمعدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان الانتهاء وفقًا لأعلى معايير الجودة والتيسير على المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

قنا شبكات الصرف الصحي المرافق الأساسية معايير الجودة مركز فرشوط الأسواق العشوائية أخبار قنا

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