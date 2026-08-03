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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا: الشفافية والحيادية أساس حركة التجديد والاختيار لمديري المدارس

مديرية تعليم قنا
مديرية تعليم قنا
يوسف رجب

قال طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم قنا، إن جميع إجراءات حركة التجديد والاختيار لمديري المدارس ستتم وفقًا للضوابط والقرارات الوزارية المنظمة، وفي إطار من الشفافية والحيادية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه لا صحة لما أثير بشأن وجود اتجاه لحجب بعض المدارس من "السبورة" الخاصة بحركة التجديد والاختيار لمديرى المدارس بإدارة قنا التعليمية.

وأشار سعدالدين، إلى أنه بالتواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية بقنا، أوضح أنه لم يتم حتى الآن طرح أي أسماء للمدارس على"السبورة"، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن، وأن جميع ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة ولا يستند إلى أى مصدر رسمى.

وأهاب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بجميع المواطنين والعاملين بالقطاع التعليمي تحري الدقة عند تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.

 وأكد سعد الدين، أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة هي المصدر الوحيد للحصول على المعلومات الصحيحة، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية ومنع إثارة البلبلة داخل الوسط التعليمي.

قنا تعليم قنا مديري المدارس القرارات الوزارية السبورة إدارة قنا التعليمية أخبار قنا

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