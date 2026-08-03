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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمينات: المعاشات لم تتأثر بالسيستم وصرف 180.6 مليار جنيه خلال 4 أشهر

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن عملية صرف المعاشات لم تتأثر  و الهيئة نجحت في صرف 180.6 مليار جنيه لأصحاب المعاشات والمستفيدين خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس 2026، من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأوضح أن عمليات الصرف تمت بانتظام، وشملت تبكير صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى، إلى جانب تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من يوليو، مؤكدًا أن جميع هذه العمليات تمت عبر النظام الجديد دون تأثير على انتظام الصرف كما أن عدد الحالات التي تم الصرف لها عن شهر أغسطس بلغ 10.3 مليون صاحب معاش ومستفيد، بما يعكس قدرة المنظومة الجديدة على التعامل مع ملايين المستفيدين بكفاءة.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي،

 أن منظومة التحول الرقمي الجديدة تمثل تحولًا رقميًا حقيقيًا في تقديم الخدمات التأمينية، مشيرًا إلى أنها تستهدف تطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تقدم نحو 170 خدمة تأمينية، لا يرتبط باستحقاق وصرف المعاش منها سوى 3 خدمات فقط، بينما تشمل باقي الخدمات مختلف الإجراءات التأمينية التي يستفيد منها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة شهدت، منذ إطلاقها قبل أربعة أشهر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد المتعاملين معها 8 ملايين و621 ألف مواطن، بمتوسط 2.1 مليون مواطن شهريًا للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة.

وأضاف أن النظام الجديد يدير عمليات صرف المستحقات الشهرية، كما تم تنفيذ منظومة متكاملة للتحصيل الإلكتروني عبر السيستم، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.

وفيما يتعلق بالملفات المتراكمة، أوضح رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء من صرف 167.5 ألف حالة منذ بدء تشغيل المنظومة، مؤكدًا أن الهيئة أوفت بما تعهدت به أمام مجلس النواب، حيث تم الانتهاء من 92% من الحالات المتراكمة حتى الأول من أغسطس، بينما ترجع النسبة المتبقية إلى نقص بعض البيانات المطلوبة من المواطنين، وقد تم إرسال رسائل نصية إليهم لاستكمال البيانات اللازمة تمهيدًا لإنهاء إجراءاتهم.

وشدد رئيس الهيئة على أن حسن معاملة المواطنين يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أنه لا مكان لأي تقصير في تقديم الخدمة، وأن الهيئة مستمرة في متابعة مستوى الأداء بجميع مكاتب التأمينات لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.

كما وجّه رسالة إلى أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن تكرار التردد على مكاتب التأمينات سيكون أمرًا مؤقتًا، إذ تعمل الهيئة على التوسع في الخدمات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة 95 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، تبدأ المرحلة الأولى بإطلاق 40 خدمة، تشمل 23 خدمة استعلامية و15 خدمة تفاعلية، بالإضافة إلى خدمات السداد الإلكتروني لاشتراكات العاملين بالخارج وسداد اشتراكات مدد الإجازات الخاصة، مع تحديث لحظي لقواعد البيانات بما يضمن سرعة ودقة تقديم الخدمات.

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات مليار جنيه

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