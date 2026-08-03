دعاء الزلازل.. أفضل ما يقال عند وقوع الهزات الأرضية

مع وقوع الزلازل والهزات الأرضية، يتجه المسلم إلى الله تعالى بترديد دعاء الزلازل والذكر والاستغفار، طلبًا للحفظ والأمان، وإقرارًا بأن كل ما يجري في الكون إنما هو بقدر الله وحكمته.

والدعاء في أوقات الشدائد من أعظم العبادات التي تُظهر افتقار العبد إلى ربه، فيسأله اللطف والرحمة، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء، مع الأخذ بالأسباب والالتزام بإرشادات السلامة.

ولذلك يحرص كثير من المسلمين على ترديد الأدعية المأثورة وسؤال الله أن يرفع البلاء، ويمنَّ على الجميع بالأمن والطمأنينة.

دعاء الزلازل

اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.

اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد.

«اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي».

دعاء الزلزال والهزات الأرضية

«اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به».

كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الشدائد يدعو (اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك).

اللهمَّ يا خفيَّ الألطاف نَجِّنا مما نخاف، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا نَمْشِي عَلَى أرْضِكَ مُطْمَئِنِّينَ ، وَأحْفَظْنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَبَلَاءٍ يَا رَبَّ العَالمِين ، وَاشْمَلْنَا بِرَحْمَتِكَ ، وَفَرِّج عَنَّا الهمَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ ، وَاشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَى المسْلِمِين.