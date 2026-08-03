حذف قضيتي ألكسندريا الأوكراني من سيستم الفيفا لـ الزمالك

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القضيتين الخاصتين بمستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني، المتعلقة بصفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى نادي الزمالك، من قائمة القضايا الخاصة بالقلعة البيضاء لدى الاتحاد الدولي، وذلك بعد نجاح مسؤولي النادي في إنهاء الملف بشكل رسمي.

وكان الزمالك سدد مستحقات نادي أوليكساندريا ، خلال الفترة الأخيرة ضمن جهود القلعة البيضاء لحل القضايا المرفوعة ضد النادي.

وحصل الزمالك على رخصة المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية بعد نجاح إدارة النادي في تسوية كافة القضايا المتعلقة بالحصول على الرخصة.