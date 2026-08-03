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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ببدلة أنيقة واستعراض بالسلاح .. فيديو جديد يكشف المتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل سقوطه

المتهم بانتحال صفة قاضي
المتهم بانتحال صفة قاضي
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتهم بانتحال صفة قاضٍ، ظهر خلاله داخل أحد المكاتب الفخمة مرتديًا بدلة رسمية أنيقة، بينما كان يتصفح بعض الأوراق، وأمامه سلاح ناري، قبل أن يستعرضه ويقوم بتجهيزه ثم يضعه بين الحزام والبنطال، في محاولة لإضفاء صورة توحي بالنفوذ والسلطة، وإقناع متابعيه بصحة ادعاءاته.

وجاء تداول الفيديو بالتزامن مع قرار نيابة شرق القاهرة بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، بتهمة انتحال صفة قاضٍ وتصوير نفسه داخل إحدى قاعات المحاكم مرتديًا وشاح القضاة، لإيهام المواطنين بامتلاكه نفوذًا وقدرة على إنهاء مصالحهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استعان بثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، حيث مكنوه من دخول المحكمة عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتصوير مقاطع فيديو وصور له داخل قاعة المحكمة وهو يجلس على منصة القضاء مرتديًا الوشاح الخاص بالقضاة، قبل أن ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت التحريات أن المتهم استغل تلك المقاطع في خداع المواطنين وإقناعهم بأنه يعمل في السلك القضائي، وأن لديه القدرة على إنهاء الإجراءات والمصالح المختلفة، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من الضحايا.

وأوضحت التحريات أن الواقعة انكشفت بعدما نشر أحد المواطنين مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيه المتهم بالحصول على مبلغ مالي منه عقب إيهامه بأنه قاضٍ وقادر على إنهاء بعض الإجراءات لصالحه.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، إلى جانب الموظفين الثلاثة المتهمين بتسهيل دخوله إلى المحكمة، فيما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق باقي المتهمين في القضية.

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