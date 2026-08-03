ترامب يهاجم إيران: قيادتها مخادعة بشكل لا يُصدق ولا تلتزم بكلمة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيادة الإيرانية واصفًا إياها بـ"المخادعة بشكل لا يُصدق"، واتهمها بعدم المصداقية بشأن وضع المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وأعرب ترامب عن أسفه، خلال منشور على موقع "تروث سوشيال" اليوم الإثنين، كاتبا: "يطلبون اجتماعًا... وتبدأ المحادثات، مع تحديد مواعيد لمزيد منها في المستقبل القريب، ثم يقولون، بكل صراحة وفخر، إنهم لا يُجرون أي مناقشات، ولا يتم الحديث عن أي شيء".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت “القناة الثانية عشرة” الإسرائيلية، بأن إسرائيل ظلت في الظلام لساعات؛ بعد أن ألغى الرئيس ترامب ضربة مشتركة مقررة على إيران، حيث علم كبار المسؤولين بالقرار من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولون آخرون إلى الاعتماد على منشورات ترامب على منصة "تروث سوشيال" للحصول على آخر المستجدات من واشنطن.