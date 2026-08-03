قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهاجم إيران: قيادتها مخادعة بشكل لا يُصدق ولا تلتزم بكلمة
تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية خلية القطامية لـ 15 نوفمبر
فضيحة تهز إسرائيل.. اتهام عاملين في حضانة بتعذيب الرضع وكسر ذراع طفل
رمضان عبدالمعز: الزلازل آيات للتذكير.. والمؤمن يعتبر بكل مشهد كوني ويحوّله لزيادة في الإيمان
ببدلة أنيقة واستعراض بالسلاح .. فيديو جديد يكشف المتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل سقوطه
عطَّل حركة المرور.. القبض على شخص تعدى على ضابط شرطة في الشرقية
بعد وفاة بسمة سمير بسبب خضّة الزلزال .. ما علامات نوبة الهلع
الذهب يفاجئ الأسواق اليوم .. تحرك جديد في الأسعار بعد تراجع الدولار والنفط
بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة
حذف قضيتي ألكسندريا الأوكراني من سيستم الفيفا لـ الزمالك
رسائل قوية لدعم الاستثمار.. الحكومة: سوق المال المصري يدخل مرحلة جديدة من النمو
الأرصاد تزف بشرى عن موعد انكسار الموجة الحارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غلاء الوقود والحرب في إيران يهددان انتعاش السفر الأمريكي

غلاء الوقود والحرب في إيران يهددان انتعاش السفر الأمريكي
غلاء الوقود والحرب في إيران يهددان انتعاش السفر الأمريكي
أ ش أ

بدأت طفرة السفر التي أعقبت جائحة كورونا لدى الولايات المتحدة تفقد زخمها، مع ارتفاع أسعار الوقود، واستمرار الحرب في إيران، وتواصل مشكلات السفر الجوي، ما دفع العديد من المسافرين إلى العزوف عن حجز الرحلات الدولية خلال ذروة موسم السفر الصيفي لهذا العام، بحسب تقرير "بلومبرج".
وأفادت إدارة التجارة الدولية الأمريكية بأن عدد الأمريكيين الذين سافروا جواً إلى الخارج خلال يونيو الماضي تراجع بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أول انخفاض يُسجل لهذا الشهر منذ خمس سنوات.
وانخفضت حجوزات السفر من الولايات المتحدة إلى أوروبا خلال يوليو الماضي بنسبة 5.7% على أساس سنوي، بينما تراجعت الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.9% خلال الفترة نفسها، رغم إقامة بطولة كأس العالم.
وقال مراقبون إن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الدولية وتكاليف السفر الأخرى دفع المزيد من الأمريكيين إلى البقاء داخل البلاد.
وأظهرت بيانات انخفاض أعداد المسافرين الأمريكيين إلى أثينا وروما بأكثر من 10% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب تراجع الحركة إلى عدد من الوجهات الدولية الرئيسية الأخرى.
ويُعد فصل الصيف عادة ذروة موسم السفر، إلا أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 26.5% مقارنة بالعام الماضي دفع كثيراً من المسافرين إلى تعديل خططهم، حيث اعتمد بعضهم على برامج المكافآت ونقاط السفر لتحديد وجهاتهم، بينما فضّل آخرون اختيار وجهات أقل تكلفة أو البقاء بالقرب من منازلهم أو اللجوء إلى العروض الشاملة التي توفر أسعاراً ثابتة.
وأكدت شركات الطيران العالمية أن ارتفاع أسعار الوقود لا يزال يضغط على أرباحها، رغم تأكيد بعض الشركات استمرار قوة الطلب على السفر على الرغم من زيادة أسعار التذاكر.
وقالت الأمريكية ماريسا سترانج (29 عاماً) إنها وزوجها استبدلا السفر جواً هذا الصيف برحلة برية استغرقت تسع ساعات من واشنطن إلى مدينة تشاتانوجا بولاية تينيسي لقضاء عطلة استمرت أربعة أيام، بعدما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران.
وسجل السفر الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط أكبر تراجع، حيث انخفضت الرحلات إلى المنطقة بنحو 25% خلال الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، بينما تراجع عدد المسافرين القادمين من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% .

طفرة السفر جائحة كورونا لدى الولايات المتحدة ارتفاع أسعار الوقود استمرار الحرب في إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

ترشيحاتنا

صلاح عبد العاطي: مصر حريصة على تحصين اتفاق غزة وضمان استمراريته

صلاح عبد العاطي: مصر حريصة على تحصين اتفاق غزة وضمان استمراريته

أكرم القصاص: الدولة لا تزال تقدم دعماً كبيراً للكهرباء وتتحمل أعباء مالية ضخمة رغم تحريك الأسعار

أكرم القصاص: الدولة لا تزال تقدم دعماً كبيراً للكهرباء وتتحمل أعباء مالية ضخمة رغم تحريك الأسعار

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز : التقوى تعني بناء وقاية من الوقوع في المعاصي والذنوب

بالصور

الموت بالخضة .. خرافة أم حقيقة؟ أخصائية قلب تحسم جدل وفاة بسمة سمير

بسمة سمير
بسمة سمير
بسمة سمير

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد