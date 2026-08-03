حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.. محافظ الغربية يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العام إلى 228 درجة

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، موافقته على خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027، من 234 درجة إلى 228 درجة، في خطوة تعكس حرص المحافظة على دعم الطلاب، والاستجابة لمطالب أولياء الأمور، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن القرار جاء بناءً على المذكرة المقدمة من الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عقب دراسة أعداد الطلاب المتقدمين وتوزيعهم على المدارس، والتي أظهرت الحاجة إلى استكمال الأعداد المستهدفة بمدارس التعليم الثانوي العام، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأماكن المتاحة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن خفض الحد الأدنى للقبول يأتي في إطار حرص المحافظة على مستقبل أبنائها الطلاب، ومراعاة رغبات أولياء الأمور، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية.

رفع كفاءة الخدمات

ومن جانبه، أوضح الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن قرار خفض درجات القبول جاء بعد مراجعة شاملة لأعداد المتقدمين وتوزيعهم على المدارس، بما يضمن استكمال الكثافات المستهدفة بكل مدرسة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعملية القبول.

تيسير خدمات المواطنين

ويأتي القرار في إطار جهود محافظة الغربية ومديرية التربية والتعليم لتيسير إجراءات الالتحاق بالمرحلة الثانوية، وتذليل أي عقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن توفير فرص تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة ودعم مستقبلهم التعليمي.