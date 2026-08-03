قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية خلية القطامية لـ 15 نوفمبر
فضيحة تهز إسرائيل.. اتهام عاملين في حضانة بتعذيب الرضع وكسر ذراع طفل
رمضان عبدالمعز: الزلازل آيات للتذكير.. والمؤمن يعتبر بكل مشهد كوني ويحوّله لزيادة في الإيمان
ببدلة أنيقة واستعراض بالسلاح .. فيديو جديد يكشف المتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل سقوطه
عطَّل حركة المرور.. القبض على شخص تعدى على ضابط شرطة في الشرقية
بعد وفاة بسمة سمير بسبب خضّة الزلزال .. ما علامات نوبة الهلع
الذهب يفاجئ الأسواق اليوم .. تحرك جديد في الأسعار بعد تراجع الدولار والنفط
بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة
حذف قضيتي ألكسندريا الأوكراني من سيستم الفيفا لـ الزمالك
رسائل قوية لدعم الاستثمار.. الحكومة: سوق المال المصري يدخل مرحلة جديدة من النمو
الأرصاد تزف بشرى عن موعد انكسار الموجة الحارة
سؤال برلماني لمحافظ الإسكندرية بشأن فرح نادي الأطباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.. محافظ الغربية يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العام إلى 228 درجة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، موافقته على خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027، من 234 درجة إلى 228 درجة، في خطوة تعكس حرص المحافظة على دعم الطلاب، والاستجابة لمطالب أولياء الأمور، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن القرار جاء بناءً على المذكرة المقدمة من الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عقب دراسة أعداد الطلاب المتقدمين وتوزيعهم على المدارس، والتي أظهرت الحاجة إلى استكمال الأعداد المستهدفة بمدارس التعليم الثانوي العام، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأماكن المتاحة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن خفض الحد الأدنى للقبول يأتي في إطار حرص المحافظة على مستقبل أبنائها الطلاب، ومراعاة رغبات أولياء الأمور، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية.

رفع كفاءة الخدمات 

ومن جانبه، أوضح الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن قرار خفض درجات القبول جاء بعد مراجعة شاملة لأعداد المتقدمين وتوزيعهم على المدارس، بما يضمن استكمال الكثافات المستهدفة بكل مدرسة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعملية القبول.

تيسير خدمات المواطنين 

ويأتي القرار في إطار جهود محافظة الغربية ومديرية التربية والتعليم لتيسير إجراءات الالتحاق بالمرحلة الثانوية، وتذليل أي عقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن توفير فرص تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة ودعم مستقبلهم التعليمي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل درجات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

ترشيحاتنا

آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط تدفع وول ستريت للارتفاع مع تراجع أسعار النفط

آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط تدفع وول ستريت للارتفاع مع تراجع أسعار النفط

ترامب و نتنياهو

استجابة لضغوط أمريكية.. تل أبيب توقف عمليات الاغتيال في غزة

حرب إيران تشعل سرقات الوقود في بريطانيا والخسائر تقترب من 200 ألف إسترليني يوميًا

حرب إيران تشعل سرقات الوقود في بريطانيا والخسائر تقترب من 200 ألف إسترليني يوميًا

بالصور

الموت بالخضة .. خرافة أم حقيقة؟ أخصائية قلب تحسم جدل وفاة بسمة سمير

بسمة سمير
بسمة سمير
بسمة سمير

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد