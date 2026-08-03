أسعار الوقود في بريطانيا تسجل مستويات قياسية جديدة

واصلت أسعار الوقود في المملكة المتحدة ارتفاعها، مدفوعة باستمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى زيادة الضغوط المالية على ملايين الأسر البريطانية مع اقتراب موسم العطلات الصيفية، وفقًا لصحيفة "الجارديان".

وأظهرت بيانات مؤسسة “راك” البريطانية لخدمات السيارات هي واحدة من أقدم وأكبر مؤسسات خدمات السيارات في المملكة المتحدة، وتقدم خدمات المساعدة على الطرق، والتأمين، وصيانة المركبات،إلى جانب إصدار تقارير ودراسات دورية عن أوضاع النقل وأسعار الوقود وسلوك السائقين، أن متوسط سعر لتر البنزين في محطات الوقود ارتفع إلى 160.85 بنسًا، مقارنة بـ150.72 بنسًا في أوائل يوليو، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال رئيس السياسات في المؤسسة، سايمون ويليامز، إن أسعار الوقود واصلت ارتفاعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ سجل البنزين أعلى مستوى له منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل عند 160.85 بنسًا للتر، فيما تجاوز سعر الديزل 180 بنسًا للتر، وهو مستوى لم يشهده السائقون منذ 9 يونيو.

وأضاف أن سعر البنزين الخالي من الرصاص ارتفع بأكثر من 10 بنسات للتر، أي بنسبة 7%، منذ أن بلغ أدنى مستوياته عند 150.59 بنسًا في 6 يوليو، بينما ارتفع سعر الديزل بنحو 15.8 بنسًا للتر، أو ما يعادل 10%، ليعوض تقريبًا الانخفاض القياسي البالغ 16.6 بنسًا الذي سجله خلال يونيو.

وأشار ويليامز إلى أن تحليل بيانات أسعار الوقود بالجملة يشير إلى أن أسعار البنزين في محطات الوقود قد تبدأ في الاستقرار خلال الأسبوع الجاري، في حين لا تزال التوقعات الخاصة بالديزل مقلقة، إذ يُرجح استمرار ارتفاعه ليصل إلى نحو 185 بنسًا للتر خلال الأسبوع المقبل، وهو ما سيزيد الأعباء على الشركات والأفراد الذين يعتمدون على مركبات الديزل.