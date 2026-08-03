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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على مدينة غزة
استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على مدينة غزة
أ ش أ

 استُشهد الشاب الفلسطيني سعيد أحمد البطش، اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته التي أُصيب بها قبل نحو شهر جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وذكرت وكاالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه باستشهاد البطش، ترتفع حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 73,375 شهيدا، و174,220 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 19 شهيدا، إضافة إلى 35 مصابا.

من جهة أخرى، أُصيب مسن فلسطيني برضوض وجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبو انجيم، جنوب شرق بيت لحم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة برك سليمان السياحية، جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن يحيى عليان أثناء وجوده في أرضه بمنطقة أبو انجيم، واعتدت عليه بالضرب المبرح، كما رشّته بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابته بالاختناق وبرضوض وجروح في أنحاء متفرقة من جسده، حيث تلقى العلاج ميدانياً.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس، وتمركزت في محيط البركة الثانية، دون أن يبلغ عن تنفيذ عمليات دهم أو اعتقال.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محافظة بيت لحم، حيث كثّف المستوطنون خلال الآونة الأخيرة هجماتهم على سكان منطقة أبو انجيم، التي شملت مهاجمة المنازل، وإطلاق الرصاص صوب مركبات الفلسطينيين، والاعتداء عليهم وممتلكاتهم.

كما أضرم مستوطنون النيران في أراضٍ ببلدة برقة شمال غرب نابلس، عقب مهاجمة القرية بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، حيث أشعلوا النيران في أراضٍ تقع بالقرب من المقبرة الشمالية، ما أدى إلى احتراق عدد من الأشجار، بحسب مصادر محلية.

وتتعرض بلدة برقة، كسائر البلدات والقرى الواقعة شمال غرب نابلس، لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم وإحراق الأراضي الزراعية والأشجار، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وسط انتشار عسكري واسع وإغلاق أحد الشوارع الرئيسية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت شارعا رئيسيا في البلدة، ما أعاق حركة الفلسطينيين والمركبات، بالتزامن مع استمرار الاقتحام.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من البنايات السكنية، ونشروا قناصة في محيطها، وسط تحليق لطائرة استطلاع في أجواء المنطقة.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المباني، وأجبرت أحد الفلسطينيين على مرافقتها إلى إحدى العمارات في المنطقة، حيث استخدمته درعا بشريا خلال عمليات التفتيش، في انتهاك للقانون الدولي.

وما تزال قوات الاحتلال تواصل انتشارها في أحياء البلدة، وسط حالة من التوتر، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

استُشهد الشاب الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتفع حصيلة ضحايا القصف قطاع غزة استمرار العدوان الإسرائيلي

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