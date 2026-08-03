شوبير ينعى الراحل عنبر سعيد بكلمات مؤثرة

نعي الإعلامي أحمد شوبير الراحل عنبر سعيد، نجم النادي العربي ومنتخب الكويت السابق، بعد وفاته إثر حادث أليم، تاركًا مسيرة حافلة بالإنجازات جعلته أحد أبرز نجوم الكرة الكويتية في ثمانينيات القرن الماضي.

و كتب شوبير:أتقدم بخالص العزاء لأسرة كرة القدم والرياضة الكويتية في وفاة النجم الكبير عنبر سعيد، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وخيم الحزن على الوسط الرياضي الكويتي بعد وفاة عنبر سعيد، نجم النادي العربي ومنتخب الكويت السابق، إثر حادث أليم، بعدما ترك مسيرة حافلة بالإنجازات جعلته أحد أبرز نجوم الكرة الكويتية في ثمانينيات القرن الماضي.

ونعى النادي العربي لاعبه السابق في بيان مؤثر، جاء فيه: "رحل الجسد.. وبقي الاسم خالدًا في تاريخ الكرة الكويتية. رحم الله الكابتن عنبر سعيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان."

ويُعد عنبر سعيد من أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص النادي العربي، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية، كما كان أحد عناصر الفريق المتوج بلقب كأس أندية مجلس التعاون الخليجي، وترك بصمة واضحة بأهدافه الحاسمة وأدائه المميز.

وعلى الصعيد الدولي، مثل الراحل منتخب الكويت في العديد من البطولات القارية والدولية، وكانت آخر مشاركاته بقميص "الأزرق" خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين عام 1990، والتي تزامنت مع فترة الغزو العراقي للكويت.

واشتهر عنبر سعيد بقدراته التهديفية الكبيرة، خاصة في تسجيل الأهداف الصعبة، كما تميز بإجادته اللعب بالرأس وامتلاكه قفزة عالية جعلته من أبرز المهاجمين في الألعاب الهوائية خلال تلك الحقبة.

ورحيل عنبر سعيد يمثل خسارة كبيرة للرياضة الكويتية، بعدما ظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الجماهير بفضل ما قدمه من عطاء وإنجازات مع النادي العربي ومنتخب الكويت، ليبقى واحدًا من أبرز رموز الكرة الكويتية عبر تاريخها.