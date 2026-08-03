قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نحن في فلسطين .. سائح سويدي يتحدى شرطيًا إسرائيليًا لحظة تفتيشه بالقدس
مصر والسعودية تؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتعزيز التنسيق الإقليمي
تشيلسي يضمّ جوردان هندرسون إلى صفوفه
ترامب: على إيران التوصل إلى اتفاق معنا أو الاستسلام بشكل كامل
مجلس السلام يطالب نتنياهو بوقف الهجمات على غزة
البلطي يبدأ من 69 جنيهًا والجمبري يتراجع .. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم بالأسواق
برلماني: الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتوفير السلع وضمان جودتها وتكوين مخزون آمن
ترامب يهاجم إيران: قيادتها مخادعة بشكل لا يُصدق ولا تلتزم بكلمة
تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية خلية القطامية لـ 15 نوفمبر
فضيحة تهز إسرائيل.. اتهام عاملين في حضانة بتعذيب الرضع وكسر ذراع طفل
رمضان عبدالمعز: الزلازل آيات للتذكير.. والمؤمن يعتبر بكل مشهد كوني ويحوّله لزيادة في الإيمان
ببدلة أنيقة واستعراض بالسلاح .. فيديو جديد يكشف المتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل سقوطه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوردان هندرسون ينضم إلى تشيلسي

جوردان هندرسون ينضم إلى تشيلسي
جوردان هندرسون ينضم إلى تشيلسي
أ ش أ

انضم لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون إلى نادي تشيلسي بعقد يمتد لعامين، وذلك بعد فسخ عقده مع برينتفورد بالتراضي.

وقاد هندرسون، البالغ من العمر 36 عامًا، ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، كما فاز بدوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية خلال فترة وجوده في أنفيلد.

في عام 2023، انتقل إلى نادي الاتفاق السعودي، قبل أن ينضم إلى أياكس أمستردام الهولندي في يناير 2024، ثم عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد الصيف الماضي، حيث شارك في 32 مباراة في دوري الدرجة الأولى خلال موسم 2025-2026.

وقال هندرسون: "بالنظر إلى مكانة النادي، والمدرب تشابي ألونسو الذي أكنّ له إعجابًا كبيرًا، وجودة اللاعبين، كانت هذه فرصة عظيمة لا يمكنني رفضها".

وأضاف: "بالنسبة لي، الأمر يتعلق ببذل قصارى جهدي كل يوم، داخل الملعب وخارجه، لمساعدة زملائي والفريق قدر الإمكان. أنا متحمس للغاية لبدء الموسم."

تدرّج هندرسون في صفوف نادي سندرلاند، وشارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز كبديل في مباراة خسرها فريقه أمام تشيلسي بنتيجة 5-0 في الأول من نوفمبر 2008.

حصل على أول مشاركة له مع منتخب إنجلترا من أصل 91 مشاركة في عام 2010، ولعب في سبع بطولات دولية كبرى، بما في ذلك نهائي بطولة أمم أوروبا 2021، حيث خسر منتخب الأسود الثلاثة بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

هذا الصيف، أصبح أول لاعب إنجليزي يشارك في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم، عندما دخل كبديل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها على بنما بنتيجة 2-0.

مع ذلك، كانت تلك مشاركته الوحيدة في البطولة، حيث تعرض بعدها لكسر في ذراعه في ظروف غريبة، حيث سقط بشكلٍ غير متوازن بعد محاولته القفز فوق لوحات الإعلانات على جانب الملعب عقب فوز انجلترا على المكسيك بنتيجة 3-2 في دور الـ16، وهي مباراة لم يشارك فيها.

كان المدرب الجديد تشابي ألونسو نشطًا في سوق الانتقالات، حيث انضم هندرسون كلاعب تاسع إلى البلوز هذا الصيف.

لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون نادي تشيلسي فسخ عقده مع برينتفورد بالتراضي الدوري الإنجليزي الممتاز دوري أبطال أوروبا كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

ترشيحاتنا

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

بالصور

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. وأخصائية تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

الموت بالخضة .. خرافة أم حقيقة؟ أخصائية قلب تحسم جدل وفاة بسمة سمير

بسمة سمير
بسمة سمير
بسمة سمير

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد