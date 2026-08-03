جوردان هندرسون ينضم إلى تشيلسي

انضم لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون إلى نادي تشيلسي بعقد يمتد لعامين، وذلك بعد فسخ عقده مع برينتفورد بالتراضي.

وقاد هندرسون، البالغ من العمر 36 عامًا، ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، كما فاز بدوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية خلال فترة وجوده في أنفيلد.

في عام 2023، انتقل إلى نادي الاتفاق السعودي، قبل أن ينضم إلى أياكس أمستردام الهولندي في يناير 2024، ثم عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد الصيف الماضي، حيث شارك في 32 مباراة في دوري الدرجة الأولى خلال موسم 2025-2026.

وقال هندرسون: "بالنظر إلى مكانة النادي، والمدرب تشابي ألونسو الذي أكنّ له إعجابًا كبيرًا، وجودة اللاعبين، كانت هذه فرصة عظيمة لا يمكنني رفضها".

وأضاف: "بالنسبة لي، الأمر يتعلق ببذل قصارى جهدي كل يوم، داخل الملعب وخارجه، لمساعدة زملائي والفريق قدر الإمكان. أنا متحمس للغاية لبدء الموسم."

تدرّج هندرسون في صفوف نادي سندرلاند، وشارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز كبديل في مباراة خسرها فريقه أمام تشيلسي بنتيجة 5-0 في الأول من نوفمبر 2008.

حصل على أول مشاركة له مع منتخب إنجلترا من أصل 91 مشاركة في عام 2010، ولعب في سبع بطولات دولية كبرى، بما في ذلك نهائي بطولة أمم أوروبا 2021، حيث خسر منتخب الأسود الثلاثة بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

هذا الصيف، أصبح أول لاعب إنجليزي يشارك في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم، عندما دخل كبديل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها على بنما بنتيجة 2-0.

مع ذلك، كانت تلك مشاركته الوحيدة في البطولة، حيث تعرض بعدها لكسر في ذراعه في ظروف غريبة، حيث سقط بشكلٍ غير متوازن بعد محاولته القفز فوق لوحات الإعلانات على جانب الملعب عقب فوز انجلترا على المكسيك بنتيجة 3-2 في دور الـ16، وهي مباراة لم يشارك فيها.

كان المدرب الجديد تشابي ألونسو نشطًا في سوق الانتقالات، حيث انضم هندرسون كلاعب تاسع إلى البلوز هذا الصيف.